В Уфе из-за обледенения путей встали пять трамвайных маршрутов

В Уфе 5 марта из-за сильного снегопада и обледенения путей остановилось движение трамваев на пяти маршрутах. Сроки восстановления работы пока неизвестны.
В столице Башкирии утром 5 марта остановились трамваи сразу на пяти маршрутах. Как сообщили в МУП «Уфимский городской электротранспорт», с 5:30 не ходят составы № 1, 5, 10, 16 и 18. Обильные осадки и резкий перепад температур привели к обледенению рельсов.

В предприятии ситуацию назвали обстоятельствами непреодолимой силы. Снегопады шли в Уфе три дня подряд — за это время выпало свыше 59% месячной нормы осадков. Ночью температура опустилась до минус 16 градусов. Сроки возобновления работы электротранспорта пока не определены — об этом пообещали сообщить позже.

Реконструкция за 2 млрд рублей и износ вагонов

В ноябре 2025 года трамваи № 5, 10 и 18 останавливались из-за аварии на тяговой подстанции. Износ подстанций в городе достигает 67%, путей — 65%, а вагонов — почти 97%, средний возраст подвижного состава составляет 35 лет. В феврале 2025 года власти Уфы объявили о реконструкции трамвайных путей стоимостью 2 млрд рублей с завершением к 2027 году.

По данным МУП «Уфимский городской электротранспорт», в городе насчитывается 146 трамваев, однако ежедневно на линии выходят около 30 вагонов из-за нехватки водителей.

Помогут ли Уфе подержанные трамваи из Москвы

Город безвозмездно получил от Москвы 69 трамваев Pesa Fokstrot 2014–2016 годов выпуска для замены устаревшего парка. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что транспортная сеть требует системных решений.

Что делать пассажирам

Пассажирам стоит заранее выбирать альтернативные маршруты и следить за обновлениями в официальных каналах МУП «Уфимский городской электротранспорт».

