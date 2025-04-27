В Уфе грузовик провалился под землю во дворе жилого дома

Грунт неожиданно обрушился под весом машины

Большегруз марки «Шахман» ушёл под землю в одном из дворов микрорайона Сипайлово в Уфе. Инцидент произошёл в субботу, 26 апреля, на улице Юрия Гагарина, о чём сообщили местные жители.

Коммунальная техника выполняла плановые работы на придомовой территории, когда внезапно грунт не выдержал веса машины и обрушился. В результате грузовик частично провалился в образовавшуюся яму.

На месте происшествия работают специалисты, выясняющие причины обрушения.

— А то что эти китайцы то 40 тонн таскают это мы не знаем. Все дороги нам уже ушатали, — комментирует новость в соцсетях Александр.

— Не мешайте, платные парковки в приоритете у АДминистрации, что вы со своими ямами да дырами в самом деле))), — с сарказмом отмечает Дмитрий.