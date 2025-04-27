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В Уфе грузовик провалился под землю во дворе жилого дома

Грунт неожиданно обрушился под весом машины
грузовик провалился под землю
©ТГ-канал mybashkortostan

Большегруз марки «Шахман» ушёл под землю в одном из дворов микрорайона Сипайлово в Уфе. Инцидент произошёл в субботу, 26 апреля, на улице Юрия Гагарина, о чём сообщили местные жители.

Коммунальная техника выполняла плановые работы на придомовой территории, когда внезапно грунт не выдержал веса машины и обрушился. В результате грузовик частично провалился в образовавшуюся яму.

На месте происшествия работают специалисты, выясняющие причины обрушения.

— А то что эти китайцы то 40 тонн таскают это мы не знаем. Все дороги нам уже ушатали, — комментирует новость в соцсетях Александр.

— Не мешайте, платные парковки в приоритете у АДминистрации, что вы со своими ямами да дырами в самом деле))), — с сарказмом отмечает Дмитрий.

— Ща врубят байку про карсты, но прикол в том, что Сипа – на песке, карстов там нет, а все эти провалы в основном из-за размытия грунта водой из водпровода, который ремонтируют деревянными штапиками… и толком не меняли со времен совка, — считает Denis Y.

происшествия в Уфе Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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