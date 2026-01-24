0
Дороги и транспорт

В Уфе еще на нескольких автобусных маршрутах поднимут стоимость проезда

В феврале стоимость проезда на ряде маршрутов Уфы вырастет до 40–50 рублей. Перевозчики объясняют решение ростом цен на запчасти и топливо.
Несколько частных компаний-перевозчиков уведомили администрацию Уфы об изменении тарифных планов на обслуживаемых маршрутах. Повышение затронет четыре направления, на двух из которых стоимость одной поездки достигнет 50 рублей.

С 19 февраля изменения вводит ООО «Альянс „СКД“». Стоимость проезда на маршруте № 257к, следующем от улицы Дагестанской до больницы № 21, будет установлена на уровне 50 рублей. Единый тариф будет действовать для всех способов оплаты: банковской картой, наличными средствами и транспортной картой «Алга».

Компания «Арбат» также анонсировала корректировку цен с 5 февраля. Проезд на маршруте № 252 («Улица Бельская» — «Нижегородка») подорожает до 50 рублей. На другом направлении этого перевозчика — маршруте № 277 («Новая Максимовка» — «Стадион „Динамо“») — стоимость услуги составит 45 рублей.

Индивидуальный предприниматель Миназов пересмотрит тарифы с 16 февраля. Изменения коснутся маршрута № 208, который соединяет ТЭЦ-1 и Уфимский ДОК. Цена поездки увеличится до 40 рублей, что остается ниже тарифов большинства других частных операторов.

Представители транспортных компаний называют повышение вынужденным шагом. Среди основных причин указываются общая инфляция, увеличение расходов на горюче-смазочные материалы и запасные части, а также необходимость индексации заработных плат водителей и обновления подвижного состава.

Ранее о повышении стоимости проезда заявили и другие участники рынка. В частности, на маршруте № 244, который обслуживает компания «Пан Авто», тариф в 50 рублей начнет действовать с 1 февраля.

Государственный перевозчик «Башавтотранс» также изменит ценовую политику с начала февраля. Стоимость проезда при оплате наличными или банковской картой составит 46 рублей, а по карте «Алга» — 42 рубля. Аналогичные тарифы (46 рублей) планируют установить и другие частные перевозчики, например ИП Батыров и компания «Кольцо».

Ситуация в сфере общественных перевозок осложняется ростом цен на технику. По данным экспертов, стоимость автобусов среднего класса за последние пять лет увеличилась в три раза — до 10–13 миллионов рублей. Кроме того, отрасль испытывает дефицит водительских кадров, несмотря на существенное повышение заработных плат в прошлом году.

