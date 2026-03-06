В Уфе дороги проверяют с помощью цифровой карты дефектов

Дорожники фиксируют повреждения покрытия в мобильном приложении и заделывают ямы асфальтом, устойчивым к морозу

В Кировском районе Уфы дорожные службы начали выявлять и устранять послезимние повреждения дорожного покрытия с применением цифровой системы мониторинга. Об этом 6 марта сообщил глава районной администрации Илвир Нурдавлятов.

Специалисты фиксируют каждое повреждение покрытия на месте через мобильное приложение: дефект фотографируют и вносят в базу, формируя электронную карту проблемных участков. Программа СКПДИ позволяет в режиме реального времени контролировать ход устранения дефектов — когда и каким образом заделали ту или иную яму.

Для восстановления дорожного полотна используют точечный метод со специальной смесью: в расплавленный битум добавляют гранулят, пригодный для работы при небольших отрицательных температурах — материал обеспечивает надёжное сцепление с промёрзшим основанием.

Справка. Систему СКПДИ («Система контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры») ввели в Башкортостане по постановлению Правительства РБ от 05.07.2021 № 333, которое утвердило положение о республиканской государственной информационной системе в дорожной сфере. В системе собрана информация по муниципальным, региональным и межмуниципальным дорогам; объекты классифицированы и содержат подробные сведения об их протяжённости и характеристиках. СКПДИ создали по поручению руководителя региона Радия Хабирова — она позволяет отслеживать статус каждого выявленного повреждения и соблюдение сроков его устранения.

В Кировском районе Уфы программу применяют с 2020 года.

Сколько ям устранили в Башкирии в 2025 году

По данным системы, за прошлый год на дорогах Башкортостана устранили почти 113,5 тысячи дефектов. Из общей протяжённости дорог регионального, межмуниципального и местного значения с асфальтобетонным покрытием проверили около 9 тысяч километров — 35%; выявили и оцифровали почти 14,5 тысячи дефектов.

В прошлом году в Башкирии в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» отремонтировали 355 километров дорог — на 40% больше, чем в 2024 году в рамках предыдущего нацпроекта.

Как сообщить о ямах в Уфе

Сообщить о дорожных проблемах уфимцы могут через сервис «Карта ямочного ремонта» на сайте мэрии. Для этого нужно оставить заявку и прикрепить фото дефекта.

Муниципалитеты должны завершить оцифровку дефектов на местных дорогах до 15 мая, устранить их — до 15 июня.