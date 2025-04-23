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В Уфе частично перекроют Затонский мост

Ограничения вводятся для проведения уборки проезжей части
заставка news-bash
©News-bash

Администрация Уфы сообщает о временных ограничениях движения на Затонском мосту. В ночь с 23 на 24 апреля и с 24 на 25 апреля будет закрыта крайняя левая полоса нового моста, по которой обычно передвигаются грузовые автомобили.

Ограничения вступят в силу с 23:59 23 апреля и продлятся до 5 утра 24 апреля. Аналогичные меры будут приняты и в следующую ночь — с 23:59 24 апреля до 5 утра 25 апреля.

Причиной временного перекрытия полосы стала необходимость проведения уборки проезжей части моста.

— Почему новый мост выглядит хуже старого, объясните мне пожалуйста? — спрашивает в соцсетях пользователь с ником objrls.

— Обновите пожалуйста разметку на этих участках. Водители выезжают на встречку, не ориентируются. Одно из направлений имеет одну полосу для проезда. Не доводите до аварий, могут пострадать Уфимское шоссе и Сипайловская, — пишет Айрат А.

— Спасибо что ночью, — написал Ришат.

Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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