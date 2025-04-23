В Уфе частично перекроют Затонский мост

Ограничения вводятся для проведения уборки проезжей части

Администрация Уфы сообщает о временных ограничениях движения на Затонском мосту. В ночь с 23 на 24 апреля и с 24 на 25 апреля будет закрыта крайняя левая полоса нового моста, по которой обычно передвигаются грузовые автомобили.

Ограничения вступят в силу с 23:59 23 апреля и продлятся до 5 утра 24 апреля. Аналогичные меры будут приняты и в следующую ночь — с 23:59 24 апреля до 5 утра 25 апреля.

Причиной временного перекрытия полосы стала необходимость проведения уборки проезжей части моста.

— Почему новый мост выглядит хуже старого, объясните мне пожалуйста? — спрашивает в соцсетях пользователь с ником objrls.

— Обновите пожалуйста разметку на этих участках. Водители выезжают на встречку, не ориентируются. Одно из направлений имеет одну полосу для проезда. Не доводите до аварий, могут пострадать Уфимское шоссе и Сипайловская, — пишет Айрат А.