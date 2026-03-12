В Уфе «Башкирэнерго» отключило бесплатные зарядки для электромобилей — компания сочла их нерентабельными

Владельцы электрокаров в Уфе лишились бесплатных зарядных станций «Башкирэнерго». Теперь полная зарядка обойдётся в 1–2 тысячи рублей. В республике работают 183 платные станции.

Жители Уфы обнаружили, что зарядные станции для электромобилей, установленные «Башкирэнерго», прекратили работу. Один из автовладельцев написал в социальных сетях, что из пяти станций работают лишь одна-две, сообщает «Уфа1».

«Почему сначала шла популяризация электромобилей, зарядные станции запускались, а сейчас они просто отключаются? Я, как и многие, при покупке электромобиля рассчитывал на них», — заявил уфимец.

Почему Минпромэнерго признало станции нерентабельными

В Минпромэнерго Башкортостана объяснили: станции «Башкирэнерго» изначально работали бесплатно и обслуживались за счёт средств самой компании. Однако после анализа затрат руководство решило отказаться от их содержания.

Сколько стоит зарядка электромобиля в Уфе

По данным министерства, в республике действуют 183 платные зарядные станции. Коммерческие операторы в Уфе берут от 18 до 19,5 рубля за кВт·ч. Некоторые гостиницы предоставляют зарядку постояльцам бесплатно, для остальных услуга стоит 300 рублей в час плюс 50 рублей за парковку.

Полная зарядка Tesla с аккумулятором 85–100 кВт·ч обойдётся примерно в 2 тысячи рублей, а Nissan Leaf с батареей 24–62 кВт·ч — в 1–1,5 тысячи рублей. Всего в Уфе около полусотни зарядных станций.

Субсидии до 2,76 млн рублей на строительство ЭЗС

С 2023 года республика участвует в федеральном пилотном проекте по развитию зарядной инфраструктуры в рамках госпрограммы «Развитие энергетики». На строительство одной станции выделяется субсидия до 2,76 млн рублей: до 1,86 млн рублей на закупку отечественного оборудования и до 900 тысяч рублей на технологическое присоединение к электросетям.

Башкирия — лидер ПФО по числу быстрых ЭЗС

По количеству введённых в 2024 году быстрых ЭЗС республика заняла первое место в Приволжском федеральном округе и второе по стране. Основным инвестором стало ООО «Берш+», дочерняя компания «Башавтоком», построившее 33 зарядные станции. В сентябре 2025 года на оперативном совещании объявили о планах установить в Уфе ещё минимум 20 быстрых зарядных станций до конца года.

К февралю 2025 года в республике действовали 150 зарядных станций, из них 93 — быстрые. Из 70 запущенных за 2024 год быстрых ЭЗС 38 расположены в Уфе; общий объём субсидий составил 136,5 млн рублей.

588 электрокаров в Башкирии: 17-е место в России

По данным «Автостата», на 1 июля 2024 года в Башкирии было зарегистрировано 588 электромобилей — 1,2% от общероссийского парка, 17-е место среди регионов, сообщает «РБК Уфа». В целом по России к концу 2025 года насчитывалось около 7,3 тысячи публичных зарядных станций, а парк электрокаров и подключаемых гибридов должен был достичь 175 тысяч единиц.

Сбои на станциях АТТАР-Башавтоком в ноябре 2025 года

В ноябре 2025 года в Уфе уже происходили массовые сбои на зарядных станциях «АТТАР-Башавтоком» из-за отключения мобильного интернета — тогда «Аттар-электро» пояснила, что проблема затронула станции всех производителей и решается на федеральном уровне совместно с Министерством промышленности.

По вопросам развития зарядной инфраструктуры можно обращаться в Министерство промышленности, энергетики и инноваций РБ по телефону +7 (347) 218-05-00 или на электронную почту minprom@bashkortostan.ru.