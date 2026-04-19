В ЦОДД Башкирии назвали точное расстояние, с которого камера фиксирует нарушение ПДД

Центр организации дорожного движения Республики Башкортостан ответил на один из наиболее распространённых вопросов автомобилистов: за сколько метров комплекс фотовидеофиксации способен зафиксировать нарушение. Диапазон — от 30 до 100 метров, и он зависит от технических параметров конкретного устройства и дорожных условий.
В Башкортостане специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД РБ) разъяснили, на каком удалении камеры фотовидеофиксации способны зафиксировать нарушение правил дорожного движения. Ответ на этот вопрос ведомство предоставило по запросу издания UFA1.RU в апреле 2026 года.

Дальность захвата дорожной камеры в Башкортостане составляет от 30 до 100 метров — такие данные привёл Центр организации дорожного движения республики. При этом единого показателя для всех комплексов не существует: диапазон определяется двумя ключевыми параметрами.

Первый — технические характеристики конкретного устройства. Различные модели оснащены разной оптикой и матрицами. Это напрямую влияет на дальность распознавания. Второй фактор — особенности рельефа: наличие подъёмов, спусков, поворотов, а также деревьев и опор освещения, перекрывающих обзор.

На прямых участках с хорошей видимостью система способна идентифицировать нарушителя уже за 100 метров. В сложных дорожных условиях — за поворотом, в низине или при ограниченной видимости — этот показатель сокращается до 30 метров.

В ЦОДД подчеркнули: резко сбрасывать скорость непосредственно перед камерой — не только бесполезно, но и опасно.

«Тормозить в последний момент перед камерой — бессмысленно и опасно. Система успеет сработать. Единственный надёжный способ не получить штраф — соблюдать скорость и правила на всём протяжении дороги, а не за 50 метров до столба с ящиком», — прокомментировали в центре организации дорожного движения.

В 2025 году комплексы фотовидеофиксации в Башкирии вынесли более 6,3 миллиона постановлений о нарушениях ПДД. В среднем ежедневно камеры оформляли около 30 тысяч штрафов.

По данным РБК Уфа, на 56 аварийно-опасных участках в Уфе, Нефтекамске, Салавате и Октябрьском в 2025 году были установлены стационарные камеры фотовидеофиксации — плановые показатели по размещению были выполнены в полном объёме. В 2026 году работа по расширению сети продолжается.

В октябре 2025 года в Башкирии 159 комплексов фотовидеофиксации планировалось оснастить новыми функциями: камеры получат возможность фиксировать использование телефона за рулём и непристёгнутые ремни безопасности.

К слову, в июле 2024 года Центр организации дорожного движения Башкирии заключил с уфимской компанией «Смартрегион» контракт на обслуживание 304 комплексов фотовидеофиксации на сумму 96 миллионов рублей.

