Дороги и транспорт

В селах Башкирии фиксируют километровые очереди на АЗС

В сёлах Башкирии километровые пробки на заправках. Люди скупают топливо канистрами, пока «Башнефть» в 22-й раз поднимает цены, а власти просят не паниковать.
На выходных 18-19 октября в селе Старосубхангулово Бурзянского района жители снова выстроились в огромные очереди за бензином. Водители стояли на заправке как минимум два дня подряд, что подтверждают видеозаписи из социальных сетей. Цены на табло показывают, что кадры действительно свежие.

Аналогичная ситуация произошла в селе Старобалтачево Балтачевского района 15 октября. На местной АЗС два дня не было бензина, и когда приехал бензовоз, образовалась километровая очередь. Часть водителей закупала топливо канистрами по 2-3 штуки, что усугубило ажиотаж.

Содержание
  1. Реакция властей
  2. Рост цен продолжается
  3. Почему Башкирию считают защищенной от дефицита топлива
  4. Ситуация в других регионах

Реакция властей

Глава Балтачевского района Ильгиз Субушев заявил, что топлива в районе достаточно. Он назвал ажиотаж необоснованным и призвал водителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Компания «Башнефть» отказалась комментировать ситуацию с очередями.

Рост цен продолжается

С 19 октября «Башнефть» в третий раз за месяц подняла цены на топливо. Бензин АИ-92 подорожал на 15 копеек до 58 рублей за литр, АИ-95 — на 10 копеек до 61,80 рубля. Премиальный АИ-100 вырос на 50 копеек и теперь стоит 82,15 рубля. С начала октября АИ-100 подорожал уже на 1,5 рубля.

Это 22-е повышение цен с начала 2025 года. С 1 сентября АИ-92 вырос на 96 копеек до 58,32 рубля, а АИ-95 — на 97 копеек до 62,81 рубля.

Почему Башкирию считают защищенной от дефицита топлива

Эксперты уверяют, что республике не грозят серьезные топливные проблемы. В Башкортостане работают четыре нефтеперерабатывающих завода — три в Уфе и один в Салавате. Это самая высокая концентрация НПЗ в стране.

Большинство АЗС принадлежат крупным компаниям, которые снабжают свои заправки в приоритетном порядке. В регионе созданы достаточные запасы горючего и работает развитая логистика.

Ситуация в других регионах

Осенью 2025 года перебои с бензином зафиксированы в Алтайском крае, Крыму, на Дальнем Востоке, в Самарской, Саратовской и Рязанской областях. Причиной стали простои НПЗ после атак беспилотников, плановые ремонты и повышенный спрос со стороны ВПК и агросектора. В первую неделю октября бензин подорожал в 79 субъектах России.

Власти продлили запрет на экспорт бензина до 31 декабря и ограничили вывоз дизеля. По прогнозам, ситуация нормализуется к концу 2025 года после завершения ремонтов НПЗ.

