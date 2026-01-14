В России зафиксирован рост цен на авто российских и китайских брендов

В первые недели января 2026 года российские дилеры повысили стоимость новых легковых автомобилей в среднем на 1,5–3%. Основные причины — увеличение ставки НДС до 22% и изменение правил расчета утильсбора, который с декабря зависит от мощности двигателя. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Какие марки подорожали
Дилеры переписали ценники на отечественные и китайские автомобили. Рост цен затронул следующие бренды:
- Российские: Lada, Solaris, «Москвич», а также новые марки Tenet, Xcite и Evolute.
- Китайские: Haval, Tank, Geely, Chery, Exlantix, Omoda, Jaecoo, Changan, GAC, BAIC, Bestune, LiXiang.
В массовом сегменте машины стали дороже на 50–100 тысяч рублей. В премиум-классе прибавка ощутимее — до 300 тысяч рублей.
Чего ждать покупателям
Эксперты прогнозируют, что цены продолжат расти. В первом квартале 2026 года машины подорожают еще на 5–10%.
Участники рынка предупреждают: рассчитывать на крупные дисконты не стоит. Размер скидок и объем акционных предложений в этом году будет меньше, чем в 2025-м.
Как это влияет на рынок Башкортостана
Рост цен происходит на фоне падения спроса. За 11 месяцев 2025 года продажи новых авто в республике упали на 18% (продано 33 тысячи машин). Динамика по популярным маркам отрицательная:
- Geely: –42%
- Chery: –32%
- Lada: –27%
- Haval: –10%
Сейчас Башкортостан занимает 42-е место в рейтинге регионов по доступности автомобилей. Купить бюджетную машину за 1,3 млн рублей могут только 16% семей. Автомобиль среднего класса за 2,9 млн рублей доступен лишь 4,2% жителей республики.
Справка
Рынок сокращается из-за комплекса финансовых факторов. Помимо роста налоговой нагрузки, на продажи давит высокая ключевая ставка Центробанка, которая делает автокредиты дорогими для населения. Производители вынуждены поднимать цены, чтобы компенсировать растущие издержки.