0
6 часов
Дороги и транспорт

В России зафиксирован рост цен на авто российских и китайских брендов

В январе 2026 года стоимость новых легковых автомобилей увеличилась на 1,5–3%. Основными факторами стали повышение ставки НДС и изменение условий утилизационного сбора.
автомобили стоят в ряд
©Ньюс-Баш

В первые недели января 2026 года российские дилеры повысили стоимость новых легковых автомобилей в среднем на 1,5–3%. Основные причины — увеличение ставки НДС до 22% и изменение правил расчета утильсбора, который с декабря зависит от мощности двигателя. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Содержание
  1. Какие марки подорожали
  2. Чего ждать покупателям
  3. Как это влияет на рынок Башкортостана
  4. Справка

Какие марки подорожали

Дилеры переписали ценники на отечественные и китайские автомобили. Рост цен затронул следующие бренды:

  • Российские: Lada, Solaris, «Москвич», а также новые марки Tenet, Xcite и Evolute.
  • Китайские: Haval, Tank, Geely, Chery, Exlantix, Omoda, Jaecoo, Changan, GAC, BAIC, Bestune, LiXiang.

В массовом сегменте машины стали дороже на 50–100 тысяч рублей. В премиум-классе прибавка ощутимее — до 300 тысяч рублей.

Чего ждать покупателям

Эксперты прогнозируют, что цены продолжат расти. В первом квартале 2026 года машины подорожают еще на 5–10%.

Участники рынка предупреждают: рассчитывать на крупные дисконты не стоит. Размер скидок и объем акционных предложений в этом году будет меньше, чем в 2025-м.

Как это влияет на рынок Башкортостана

Рост цен происходит на фоне падения спроса. За 11 месяцев 2025 года продажи новых авто в республике упали на 18% (продано 33 тысячи машин). Динамика по популярным маркам отрицательная:

  • Geely: –42%
  • Chery: –32%
  • Lada: –27%
  • Haval: –10%

Сейчас Башкортостан занимает 42-е место в рейтинге регионов по доступности автомобилей. Купить бюджетную машину за 1,3 млн рублей могут только 16% семей. Автомобиль среднего класса за 2,9 млн рублей доступен лишь 4,2% жителей республики.

Справка

Рынок сокращается из-за комплекса финансовых факторов. Помимо роста налоговой нагрузки, на продажи давит высокая ключевая ставка Центробанка, которая делает автокредиты дорогими для населения. Производители вынуждены поднимать цены, чтобы компенсировать растущие издержки.

Похожие записи
0
19.12.2025
Дороги и транспорт

Новые автомобили подорожают до 3,7 млн рублей к лету 2026 года

автомобиль в снегу
В первой половине 2026 года стоимость новых машин в России вырастет в среднем на 10%. Дилеры будут менять ценники плавно, в течение нескольких месяцев. Основные причины роста — повышение утильсбора, инфляция и сложная логистика.
0
15.10.2025
Дороги и транспорт

Владельцы китайских автомобилей в Башкирии теряют деньги с рекордной скоростью. Какие модели обесценились больше всего?

иностранный автомобиль
Цены на подержанные китайские авто в Башкирии за сентябрь просели до 11% — быстрее японских и европейских. Владельцы теряют при перепродаже, спрос слабый, ценники летят вниз.
0
21.09.2025
Дороги и транспорт

Новый утильсбор может оставить жителей Башкирии без мощных иномарок

иностранный автомобиль
С 1 октября ввоз иномарок мощнее 159 л.с. станет дороже. Льготный утильсбор отменяют, а покупателям на вторичке придётся проверять всё досконально.
0
09.06.2025
Новости

Автолюбители в Башкирии получили скидки: Chery и Omoda упали в цене

китайские авто
Платформа «Авито Авто» опубликовала данные о ценовой динамике на новые машины среди покупателей в Башкирии в мае. Больше всего просели модели китайских брендов, которые активно борются за местный рынок.
0
14.01.2026
Политика

Аскар Батталов возглавил управление делами администрации Уфы

аскар батталов
Аскар Батталов назначен управляющим делами администрации Уфы, ранее он возглавлял профильное управление по потребрынку и туризму.
0
14.01.2026
Здоровье

В Башкирии к 2030 году могут появиться семь площадок для санавиации

вертолет санавиации
Республиканский Минздрав подготовил проект стратегии развития санитарной авиации. Документ предусматривает оборудование вертолётных площадок в Уфе, Стерлитамаке, Белорецке и других городах.
0
14.01.2026
Политика

Ветеранам-военкорам Башкирии разрешат проходить к чиновникам без очереди

радий хабиров с военкором
Ветеранам военной журналистики в Башкирии хотят дать право на прием в госструктурах без очереди — проект рассмотрят в январе
