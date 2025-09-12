В России выросла стоимость обслуживания китайских авто

Средний чек за обслуживание автомобилей из КНР подскочил почти до 9,5 тысяч рублей. Пока одни модели вытесняют другие, рынок наводнили поддельные запчасти.

По данным сети автосервисов Fit Service, которые приводит ТАСС, прайс на ремонт китайских машин ощутимо вырос. Для владельцев авто из Поднебесной это означает, что поездки на СТО становятся всё более затратным мероприятием.

С начала 2025 года средний чек за обслуживание подскочил на 11%, достигнув отметки в 9,4 тысячи рублей.

В рейтинге самых частых гостей автосервисов по-прежнему знакомые бренды: Chery, Geely и Haval. Однако на сервисном троне произошла рокировка. Кроссовер Haval Jolion уверенно отобрал корону у прошлогоднего лидера, Chery Tiggo, став самой ремонтируемой моделью.

При этом общий ценник на починку всех машин в стране взлетел ещё сильнее — на 21%, до 11,5 тысячи рублей. Эксперты объясняют разницу возрастом. Парк российских авто, как старый боевой конь, в среднем насчитывает 15 лет и требует серьёзного ухода. А вот «китайцы» в основном свежие, поэтому и лечить их пока дешевле.

Но есть и ложка дёгтя в этой бочке с доступным ремонтом. Рынок России буквально заполонили поддельные запчасти. Мошенники копируют всё — от дизайна до упаковок, торгуя контрафактом на маркетплейсах. Проблемы из-за этого испытывает даже «АвтоВАЗ».