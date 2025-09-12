0
4 часа
Дороги и транспорт

В России выросла стоимость обслуживания китайских авто

Средний чек за обслуживание автомобилей из КНР подскочил почти до 9,5 тысяч рублей. Пока одни модели вытесняют другие, рынок наводнили поддельные запчасти.
фара китайского автомобиля
©За рулем

По данным сети автосервисов Fit Service, которые приводит ТАСС, прайс на ремонт китайских машин ощутимо вырос. Для владельцев авто из Поднебесной это означает, что поездки на СТО становятся всё более затратным мероприятием.

С начала 2025 года средний чек за обслуживание подскочил на 11%, достигнув отметки в 9,4 тысячи рублей.

В рейтинге самых частых гостей автосервисов по-прежнему знакомые бренды: Chery, Geely и Haval. Однако на сервисном троне произошла рокировка. Кроссовер Haval Jolion уверенно отобрал корону у прошлогоднего лидера, Chery Tiggo, став самой ремонтируемой моделью.

При этом общий ценник на починку всех машин в стране взлетел ещё сильнее — на 21%, до 11,5 тысячи рублей. Эксперты объясняют разницу возрастом. Парк российских авто, как старый боевой конь, в среднем насчитывает 15 лет и требует серьёзного ухода. А вот «китайцы» в основном свежие, поэтому и лечить их пока дешевле.

Но есть и ложка дёгтя в этой бочке с доступным ремонтом. Рынок России буквально заполонили поддельные запчасти. Мошенники копируют всё — от дизайна до упаковок, торгуя контрафактом на маркетплейсах. Проблемы из-за этого испытывает даже «АвтоВАЗ».

Похожие записи
0
11.09.2025
Новости

Россияне массово отказываются от сливочного масла

хлеб с маслом лежит на тарелке
Продажи сливочного масла в России рухнули почти на 15%. Ценник пробил отметку в 1200 рублей за килограмм, пока склады производителей забиваются нераспроданным товаром.
0
11.09.2025
Новости

Цена на золото может достичь рекордных показателей до конца года

слитки золота
Цена на золото может взлететь выше $4000 за унцию к концу 2025 года. Аналитики винят во всём геополитическую турбулентность и торговые войны, которые заставляют центробанки активно пополнять резервы.
0
23.07.2025
Спорт

Блогер-бизнесмен спас уфимских футболистов от тренировок в развалинах

ремонт спортзала
Бизнесмен Михаил Гребенюк перечислил 3 млн рублей на ремонт спортзала для детской команды «Альтаир» под Уфой. Всё решил вирусный ролик, который он увидел в соцсетях
0
20.07.2025
Новости

Сколько стоит получить права в Уфе: полный разбор цен

водительские права и ключи от автомобиля на столе
Получить водительские права в Уфе — тот ещё квест. Разбираемся, во сколько реально обойдётся медсправка, обучение и госпошлина. Спойлер: скоро будет дороже
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.