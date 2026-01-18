0
Дороги и транспорт

В России водители смогут предъявлять права через мессенджер MAX

МВД России разработало проект постановления, позволяющий водителям использовать цифровую версию водительских прав через мессенджер MAX. Инициатива направлена на дальнейшую цифровизацию сферы безопасности дорожного движения.
водительские права и ключи от автомобиля на столе
МВД России предложило разрешить водителям предъявлять удостоверения через мессенджер MAX. Проект постановления опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Цифровая версия водительского удостоверения получит такую же юридическую силу, как бумажный документ. Для её использования водителю потребуется создать уникальный цифровой идентификатор, который синхронизируется с учётной записью на Госуслугах.

Как будет работать проверка

Водитель покажет инспектору ГИБДД двухмерный штрихкод на экране телефона. Сотрудник полиции считает код служебным планшетом и проверит право на управление автомобилем в единой базе данных.

Инициатива реализуется по поручению премьер-министра Михаила Мишустина. Цель — внедрить цифровые технологии в систему безопасности дорожного движения.

Общественное обсуждение проекта завершилось в конце 2025 года. Если постановление утвердят, отсутствие бумажных прав при наличии электронной версии не будет нарушением.

Справка: новые тарифы на оформление прав

Госпошлина за выдачу пластикового удостоверения составляет 4000 рублей. Оформление прав нового образца с биометрическим носителем обойдётся в 6000 рублей.

С 1 января 2026 года отменяется упрощённый порядок продления прав с истёкшим сроком действия. Управление автомобилем с просроченными правами повлечёт административную ответственность на общих основаниях.

