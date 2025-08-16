В России с осени вырастут пошлины на права и регистрацию автомобилей

С 1 сентября в России увеличатся размеры государственных сборов за выдачу водительских удостоверений и регистрацию транспорта.

В начале осени российских водителей ждет «неприятный сюрприз» — с 1 сентября 2025 года в стране вступают в силу новые, заметно подросшие тарифы на государственные пошлины. Изменения, затрагивающие как финансовую сторону вопроса, так и медицинские требования, коснутся миллионов автовладельцев. Информацию о грядущем повышении цен на оформление ключевых документов и госномеров распространило информационное агентство ТАСС, ссылаясь на комментарий вице-президента «Движения автомобилистов России» Леонида Ольшанского.

Самым ощутимым ударом по кошельку, судя по всему, станет получение водительского удостоверения. Как сообщает источник, стоимость его выдачи может увеличиться сразу вдвое — с текущих 2 000 до 4 000 рублей. При этом, по уточнению того же собеседника, сбор за оформление прав нового поколения вырастет с 2 000 до 3 000 рублей.

«Фактически, мы наблюдаем существенное удорожание базовой услуги, — поясняет Леонид Ольшанский в комментарии для ТАСС. — Для многих начинающих водителей или тех, кто меняет документ по истечении срока, это станет серьезной, незапланированной тратой».

Плата за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС), выполненного на пластиковой основе, также подскочит в два раза, достигнув отметки в 6 000 рублей против прежних 3 000. Это изменение напрямую затронет десятки тысяч россиян, ежегодно совершающих сделки купли-продажи на вторичном рынке, который в стране традиционно очень активен.

Подорожают и сами номерные знаки: госпошлина за выдачу регистрационных знаков на автомобиль, согласно данным, увеличится с 1 500 до 2 250 рублей. Аналогичный «ценник» будет установлен для владельцев мотоциклов и прицепов.

Индексация, затронувшая практически весь спектр услуг регистрационно-экзаменационных подразделений МВД, не обошла стороной и более специфические документы. Так, выдача свидетельства о допуске к перевозке опасных грузов (или его продление) обойдется теперь в 1 500 рублей вместо прежней тысячи. Стоимость металлического «транзита», необходимого при перегоне автомобиля, возрастет с 1 600 до 2 400 рублей, а его бумажный аналог подорожает до 300 рублей.

Одновременно будут скорректированы и правила допуска граждан к управлению транспортными средствами. Как сообщается, перечень медицинских противопоказаний и ограничений для водителей будет приведен в полное соответствие с обновленной Международной классификацией болезней, известной как МКБ-10. Этот шаг, по задумке законодателей, должен повысить общую безопасность на дорогах.