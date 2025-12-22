В России повысятся цены на техосмотр в среднем на 9,7% с 1 января 2026 года

С 1 января 2026 года в России вырастут тарифы на технический осмотр (ТО) легковых автомобилей. Средний рост по стране составит 9,7%. Индексацию проводят региональные власти, опираясь на методику Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и уровень инфляции. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как изменятся цены в регионах

Повышение цен в 2026 году окажется заметнее, чем в 2025-м, когда тарифы выросли на 7–7,5%. В разных субъектах стоимость услуги будет отличаться:

Чукотка : самая высокая цена в стране — 5400 рублей .

: самая высокая цена в стране — . Санкт-Петербург : стоимость вырастет до ~ 2000 рублей .

: стоимость вырастет до ~ . Амурская область: тариф составит 1850 рублей.

Причина роста — инфляция и расходы операторов. Пункты ТО заявляют об убытках из-за подорожания оборудования и электроэнергии. Поскольку большинство операторов не раскрывает детальную отчетность, власти регионов просто индексируют тарифы на уровень инфляции по методике ФАС.

Динамика цен в Башкирии

В Башкортостане стоимость техосмотра растет ежегодно. Власти республики последовательно повышают тариф после длительного периода «заморозки» цен до 2023 года.

История повышений в регионе:

2023 год : резкий скачок с 450 до 926 рублей .

: резкий скачок с 450 до . 2024 год : рост до 993 рублей .

: рост до . 2025 год: тариф увеличен на 5,8% — до 1050 рублей.

С учетом общероссийского тренда на повышение в 9,7%, в 2026 году водителям республики стоит ожидать нового обновления прайса.

Что это значит для водителей

Для владельцев личного транспорта правила прохождения ТО не изменились. Процедура остается добровольной, если вы используете машину только для личных целей и не совершаете регистрационных действий.

Обязательный техосмотр необходим в трех случаях:

Перерегистрация автомобиля в ГИБДД (смена владельца), если машина старше 4 лет.

в ГИБДД (смена владельца), если машина старше 4 лет. Внесение изменений в конструкцию (тюнинг, установка ГБО).

(тюнинг, установка ГБО). Коммерческое использование: такси, автобусы и грузовики проходят осмотр регулярно.

Штраф: За езду без диагностической карты (в случаях, когда она обязательна) предусмотрен штраф 2000 рублей. Нарушение фиксируют дорожные камеры в автоматическом режиме.

До 2023 года тарифы на техосмотр во многих регионах не менялись годами и не покрывали расходы бизнеса. Это приводило к фиктивным осмотрам и закрытию пунктов. ФАС утвердила новую методику расчета, чтобы сделать бизнес рентабельным. Ранее служба предлагала установить минимальную планку тарифа в 1363 рубля, но регионы повышают цены постепенно, ориентируясь на официальную инфляцию.

Что еще меняется для водителей

С 1 января 2026 года в России отменяется автоматическое продление водительских удостоверений. Возвращается стандартная процедура замены: медкомиссия, госпошлина и визит в ГИБДД. Тем, кто не успел поменять просроченные права во время действия льготы, грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.​

Рост цен на машины: К лету 2026 года средняя стоимость нового автомобиля может достигнуть 3,7 млн рублей. Это связано с инфляцией и утилизационным сбором.​

Борьба с «левым» ТО: Власти ужесточают контроль за выдачей диагностических карт. В ноябре 2025 года в Стерлитамаке осудили инспектора, который торговал талонами техосмотра и узаконивал тюнинг за взятки. Это сигнал, что купить ТО «не глядя» становится сложнее и опаснее.​

Топливо и ОСАГО: В 2025 году цены на бензин на заправках «Башнефти» поднимались 25 раз. Вместе с изменением тарифов ОСАГО (с 9 декабря 2025 года) общая стоимость владения машиной продолжает расти.