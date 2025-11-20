0
5 часов
Дороги и транспорт

В России могут исключить инспекторов из процедуры сдачи на водительские права

В новой стратегии безопасности дорожного движения предложили исключить инспекторов. Систему оценки навыков хотят полностью отдать искусственному интеллекту.
водительские права и ключи от автомобиля на столе
Власти России рассматривают возможность кардинально изменить процесс получения водительского удостоверения, доверив оценку навыков электронике. Инициатива прописана в Стратегии повышения безопасности дорожного движения, на которую ссылается ТАСС. Сроков внедрения пока нет, но вектор развития обозначен чётко: человеческий фактор планируют свести к минимуму.

Идея заключается в использовании умных систем, которые уже применяются в ряде стран Европы, Японии и Казахстане. Экзаменационный автомобиль оснастят сенсорами и камерами, способными фиксировать каждое движение кандидата. Пересечение разметки, включение поворотников, скоростной режим и работа с коробкой передач — всё это будет отслеживать беспристрастный алгоритм.

Главная цель нововведения — исключить спорные моменты и коррупционную составляющую. Сейчас решение о сдаче принимает инспектор, сидящий на дублирующих педалях. Автоматизация должна сделать вердикт «сдал/не сдал» полностью объективным, опираясь лишь на сухие цифры телеметрии.

Почва для таких изменений готовится давно. Еще в 2024 году правительство утвердило постановление с требованиями к автоматизированным автодромам. Теперь же речь идет о полноценном выезде в город под присмотром искусственного интеллекта.

Статистика сдачи экзаменов в стране постепенно меняется. По данным «Коммерсанта» и отчетам Госавтоинспекции, в 2024 году доля тех, кто сдал вождение с первого раза, выросла до 13,8% (годом ранее было 12,1%). Эксперты связывают это с апрельской реформой, когда допустимое количество штрафных баллов увеличили с пяти до семи.

Параллельно звучат и другие предложения по либерализации отрасли. Президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин недавно выступил с идеей вернуть самоподготовку. По его мнению, автошколы часто лишь собирают деньги, не давая реальных знаний, а конкуренция заставила бы их работать лучше.

