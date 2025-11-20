В России могут исключить инспекторов из процедуры сдачи на водительские права

В новой стратегии безопасности дорожного движения предложили исключить инспекторов. Систему оценки навыков хотят полностью отдать искусственному интеллекту.

Власти России рассматривают возможность кардинально изменить процесс получения водительского удостоверения, доверив оценку навыков электронике. Инициатива прописана в Стратегии повышения безопасности дорожного движения, на которую ссылается ТАСС. Сроков внедрения пока нет, но вектор развития обозначен чётко: человеческий фактор планируют свести к минимуму.

Идея заключается в использовании умных систем, которые уже применяются в ряде стран Европы, Японии и Казахстане. Экзаменационный автомобиль оснастят сенсорами и камерами, способными фиксировать каждое движение кандидата. Пересечение разметки, включение поворотников, скоростной режим и работа с коробкой передач — всё это будет отслеживать беспристрастный алгоритм.

Главная цель нововведения — исключить спорные моменты и коррупционную составляющую. Сейчас решение о сдаче принимает инспектор, сидящий на дублирующих педалях. Автоматизация должна сделать вердикт «сдал/не сдал» полностью объективным, опираясь лишь на сухие цифры телеметрии.

Почва для таких изменений готовится давно. Еще в 2024 году правительство утвердило постановление с требованиями к автоматизированным автодромам. Теперь же речь идет о полноценном выезде в город под присмотром искусственного интеллекта.

Статистика сдачи экзаменов в стране постепенно меняется. По данным «Коммерсанта» и отчетам Госавтоинспекции, в 2024 году доля тех, кто сдал вождение с первого раза, выросла до 13,8% (годом ранее было 12,1%). Эксперты связывают это с апрельской реформой, когда допустимое количество штрафных баллов увеличили с пяти до семи.

Параллельно звучат и другие предложения по либерализации отрасли. Президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин недавно выступил с идеей вернуть самоподготовку. По его мнению, автошколы часто лишь собирают деньги, не давая реальных знаний, а конкуренция заставила бы их работать лучше.