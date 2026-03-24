В Правительстве РФ поддержали легальную продажу автознаков на Госуслугах

Кабмин поддержал законопроект о платном резервировании автомобильных номеров на портале «Госуслуги». Документ нуждается в доработке: правительство потребовало уточнить правила передачи номеров, систему оплаты и полномочия регулятора.

Правительство РФ поддержало инициативу о платном выборе автомобильных госномеров через «Госуслуги». Об этом следует из официального отзыва кабмина, который оказался в распоряжении ТАСС. Итоговая редакция документа пока не готова — его необходимо доработать с учётом замечаний правительства.

Авторами законопроекта выступили депутаты фракции «Новые люди». Суть предложения — дать автовладельцам право резервировать конкретный регистрационный знак из перечня свободных комбинаций на «Госуслугах». Услуга добровольная: тем, кому номер не принципиален, его по-прежнему присвоят автоматически.

Кабмин обозначил три ключевые замечания к законопроекту.

Первое — механизм сохранения и передачи номера при смене собственника машины. Сейчас процедура прописана недостаточно чётко, что может привести к спорам.

Второе — природа платежа за бронирование . За регистрацию транспортного средства уже взимается госпошлина, поэтому необходимо разграничить эти платежи и определить порядок расчёта нового сбора.

Третье — распределение полномочий по установлению тарифов и правил. В текущей версии полномочия отданы «регистрирующему органу», тогда как правительство настаивает на регулировании на уровне кабмина. По мнению правительства, это повысит прозрачность процедуры и исключит ситуации, когда востребованные комбинации скрывают от покупателей.

Законопроект № 1056580-8 внесён в Госдуму 30 октября 2025 года во исполнение поручения президента РФ от 20 сентября 2025 года. Как сообщало РИА Новости, на встрече с лидерами думских фракций 18 сентября 2025 года Владимир Путин поддержал предложение лидера «Новых людей» Алексея Нечаева о легализации продажи «красивых» номеров.

По данным Autonews.ru, авторы законопроекта рассчитывают, что легальная продажа «красивых» номеров принесёт в федеральный бюджет до 25 млрд рублей ежегодно. Средства предложено направить в том числе на повышение зарплат сотрудникам МВД. В случае одобрения закон вступит в силу с 1 июля 2026 года.

Ранее Счётная палата обратила внимание на отсутствие в тексте законопроекта нормы о зачислении средств за резервирование номеров именно в федеральный бюджет, писал «Коммерсантъ». Руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» «Народного фронта» Пётр Шкуматов пояснил, что механизм может быть выстроен по аналогии с продажей номеров сотовыми операторами: чем «красивее» комбинация, тем выше стоимость.