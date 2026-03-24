0
19 часов
Дороги и транспорт

В Правительстве РФ поддержали легальную продажу автознаков на Госуслугах

Кабмин поддержал законопроект о платном резервировании автомобильных номеров на портале «Госуслуги». Документ нуждается в доработке: правительство потребовало уточнить правила передачи номеров, систему оплаты и полномочия регулятора.
иностранный автомобиль
© Imagen

Правительство РФ поддержало инициативу о платном выборе автомобильных госномеров через «Госуслуги». Об этом следует из официального отзыва кабмина, который оказался в распоряжении ТАСС. Итоговая редакция документа пока не готова — его необходимо доработать с учётом замечаний правительства.

Авторами законопроекта выступили депутаты фракции «Новые люди». Суть предложения — дать автовладельцам право резервировать конкретный регистрационный знак из перечня свободных комбинаций на «Госуслугах». Услуга добровольная: тем, кому номер не принципиален, его по-прежнему присвоят автоматически.

Кабмин обозначил три ключевые замечания к законопроекту.

  • Первое — механизм сохранения и передачи номера при смене собственника машины. Сейчас процедура прописана недостаточно чётко, что может привести к спорам.
  • Второе — природа платежа за бронирование. За регистрацию транспортного средства уже взимается госпошлина, поэтому необходимо разграничить эти платежи и определить порядок расчёта нового сбора.
  • Третье — распределение полномочий по установлению тарифов и правил. В текущей версии полномочия отданы «регистрирующему органу», тогда как правительство настаивает на регулировании на уровне кабмина. По мнению правительства, это повысит прозрачность процедуры и исключит ситуации, когда востребованные комбинации скрывают от покупателей.

Законопроект № 1056580-8 внесён в Госдуму 30 октября 2025 года во исполнение поручения президента РФ от 20 сентября 2025 года. Как сообщало РИА Новости, на встрече с лидерами думских фракций 18 сентября 2025 года Владимир Путин поддержал предложение лидера «Новых людей» Алексея Нечаева о легализации продажи «красивых» номеров.

По данным Autonews.ru, авторы законопроекта рассчитывают, что легальная продажа «красивых» номеров принесёт в федеральный бюджет до 25 млрд рублей ежегодно. Средства предложено направить в том числе на повышение зарплат сотрудникам МВД. В случае одобрения закон вступит в силу с 1 июля 2026 года.

Ранее Счётная палата обратила внимание на отсутствие в тексте законопроекта нормы о зачислении средств за резервирование номеров именно в федеральный бюджет, писал «Коммерсантъ». Руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» «Народного фронта» Пётр Шкуматов пояснил, что механизм может быть выстроен по аналогии с продажей номеров сотовыми операторами: чем «красивее» комбинация, тем выше стоимость.

Похожие записи
0
22.12.2025
Семья

В Башкирии запустили онлайн-оформление пособий на двойняшек и тройняшек

у семьи родилась тройня
Родители двойняшек и тройняшек в Башкирии теперь могут подать заявление на ежемесячную выплату через региональный портал Госуслуг. Ходить в ведомства с пакетом бумажных документов больше не нужно.
0
10.12.2025
Образование

Родители в Башкирии критикуют обязательный вход в электронный дневник школьника через мессенджер Max

женщина держит в руках смартфон
Жители республики обсуждают изменившийся порядок авторизации в государственной информационной системе образования.
0
06.12.2025
Новости

Газовщикам могут разрешить входить в квартиры по решению суда

подключение дома к газу
В России рассматривают законопроект, по которому газовщики смогут заходить в квартиры по решению суда, если жильцы отказали в доступе.
0
05.12.2025
Новости

Вход на Госуслуги стал недоступен без скачивания приложения MAX

логотип мессенджера max
Часть пользователей Госуслуг столкнулась с отсутствием кнопки «Пропустить» при авторизации. Портал требует установить мессенджер MAX для входа в аккаунт.
0
04.12.2025
Новости

В Госдуме предложили направлять 50% доходов от рекламы в домах на капремонт

многоквартирные дома
Депутаты направили в Минстрой инициативу о перечислении 50% доходов от рекламы в многоквартирных домах в фонд капитального ремонта для снижения нагрузки на граждан.
0
04.12.2025
Новости

Госдума рассмотрит законопроект об ограничении работы ночных магазинов

вывеска башкирское название магазина
В Госдуму внесен законопроект, дающий регионам право ограничивать время работы магазинов 24/7. Причина — борьба с «наливайками» и шумом.
0
26.11.2025
Семья

В Госдуму внесли законопроект о минимальном размере алиментов на детей

монеты на кошельке
Парламентарии хотят законодательно закрепить минимальную сумму на содержание детей. Изменения коснутся родителей, которые платят алименты исходя из официального дохода.
0
14.11.2025
Новости

В России расширили «белый список» сервисов, доступных при отключении мобильного интернета

смартфон в руках мужчины
Минцифры России добавило новые сервисы и сайты в белый список, который позволит им работать при ограничении мобильного интернета по соображениям безопасности.
Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.