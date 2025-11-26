В Минтрансе Башкирии назвали планируемую дату начала строительства Южного обхода

Реализация инфраструктурного проекта оценивается в 76,7 млрд рублей. Старт работ намечен на начало следующего десятилетия при условии федерального софинансирования.

Исполняющая обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любовь Минакова озвучила новые сроки начала строительства Южного обхода Уфы. По информации ведомства, приступить к возведению объекта планируется в 2030 году.

В настоящий момент республиканские власти прорабатывают финансовую модель реализации проекта. Сметная стоимость объекта составляет порядка 76,7 млрд рублей. Для начала работ необходимо определить источники финансирования и согласовать распределение средств между федеральным и региональным бюджетами.

Проект Южного обхода предусматривает строительство автодороги, которая свяжет микрорайон Кузнецовский затон с трассой М-5 «Урал». Ключевым элементом инфраструктуры станет вантовый мост через реку Белую в створе улицы Бородинской. Протяженность основного хода трассы составит около 6 километров, что позволит перераспределить транспортные потоки на южном выезде из города.

Ранее проектная документация прошла государственную экспертизу и получила положительное заключение. В ноябре 2025 года глава республики Радий Хабиров представил проект на «Транспортной неделе» в Москве как один из приоритетных для развития уфимской агломерации. Власти рассчитывают привлечь к строительству крупные инфраструктурные холдинги.

Южный обход является частью комплексного проекта «Южные ворота», который также включает реконструкцию улицы Пугачева и строительство улицы Генерала Рыленко. По данным News-Bash, создание новой магистрали необходимо для обеспечения транспортной доступности застраиваемых территорий в южной части Уфы и снижения нагрузки на существующую дорожную сеть.