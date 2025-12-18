В Иглинском районе Башкирии скорая застряла в снегу на три часа

В Иглинском районе врачи три часа добирались до пациентки. Машина застряла в снегу, потому что на расчистку 67 километров дорог у администрации есть только один трактор.

В Иглинском районе бригада скорой помощи не смогла вовремя попасть к пациентке. Врачи ехали на вызов в деревню Ольгинское к 84-летней женщине с жалобами на сердце, но машина застряла в снегу на въезде в населенный пункт, пишет Уфа1.

Медики потеряли три часа. Спецтранспорт не смог преодолеть сугробы самостоятельно. Чтобы добраться до больной, пришлось ждать спецтехнику от местной администрации. Только после расчистки дороги бригада попала к пациенту.

Глава Кальтовского сельсовета Владимир Кожанов объяснил причину инцидента. По его словам, администрация выделила технику сразу после звонка, и трактор доехал за 20 минут. Однако предотвратить ситуацию было невозможно из-за дефицита ресурсов.

Проблема в нехватке техники. На балансе сельсовета числится один трактор. Этому трактору нужно обслуживать 13 деревень и расчищать 67 километров дорог. Водитель физически не успевает убрать весь снег во всех населенных пунктах за одну смену.

Врачи осмотрели пенсионерку, помощь оказана. В Минздраве подтвердили факт задержки из-за дорожных условий. Сейчас жизни пациентки ничего не угрожает.

Напомним, 15 декабря глава региона Радий Хабиров поручил муниципалитетам готовиться к снегопадам и создавать пункты обогрева, так как риски заторов были прогнозируемы.

В Уфе ситуация аналогичная. Жители жалуются на нечищеные дворы, где буксуют машины экстренных служб. Из-за плохой уборки снега врачи теряют время на вызовах, что создает риски для пациентов.