5 часов
Дороги и транспорт

В Госдуме предложили разрешить тонировку машин по платному абонементу

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил ввести систему платных абонементов на тонировку. Вырученные средства планируется направлять на дорожную инфраструктуру.
тонировка стекол автомобиля
©Gemini

Вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков выступил с предложением ввести в России систему платных абонементов на тонировку автомобильных стекол. Депутат от фракции «Новые люди» ссылается на опыт ряда зарубежных стран, где подобная практика уже применяется.

Идея заключается в приобретении официального разрешения на затемнение стекол сроком на год. По мнению парламентария, поступления от продажи таких абонементов станут дополнительным источником доходов бюджета. Эти средства предлагается целевым образом направлять на ремонт дорог, развитие инфраструктуры и создание велодорожек.

Даванков отметил актуальность данной меры для регионов с жарким климатом. Политик подчеркнул, что на юге страны тонировка необходима для обеспечения комфортной температуры в салоне автомобиля и защиты водителей от перегрева.

В настоящее время в России действуют строгие нормативы технического регламента. Светопропускаемость лобового и передних боковых стекол должна составлять не менее 70%, а для бронированных автомобилей — не менее 60%. За нарушение предусмотрен административный штраф в размере 500 рублей. Водители могут оплатить его со скидкой 50% в течение 20 дней с момента вынесения постановления.

С 9 января 2026 года правила ужесточились: единые требования теперь распространяются на все транспортные средства, включая автомобили, временно ввезенные из стран, не входящих в ЕАЭС. Ранее иностранные номера позволяли избегать ответственности за несоответствие российским стандартам светопропускаемости.

Устранение пленки на месте остановки инспектором не освобождает от штрафа, так как факт нарушения уже зафиксирован. Если водитель не выполнит предписание об устранении тонировки в установленный срок (как правило, 10 суток), при повторной остановке ему грозит ответственность по статье 19.3 КоАП РФ за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Санкция данной статьи предусматривает штраф или административный арест на срок до 15 суток.

Ранее вопрос регулирования тонировки активно обсуждался на региональном уровне. Депутаты Государственного Собрания — Курултая Башкортостана выступали с инициативой существенного повышения штрафов. Парламентарии республики предлагали увеличить взыскание до 3 тысяч рублей за первое нарушение и до 5 тысяч рублей за повторное.

Башкирские законодатели аргументировали необходимость поправок низкой эффективностью действующих мер: многие автовладельцы предпочитают регулярно оплачивать небольшие штрафы, не устраняя нарушение. ГИБДД Башкортостана продолжает проводить регулярные рейды в Уфе и других городах республики для контроля соблюдения правил тонировки.

