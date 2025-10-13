В ГАИ по Башкирии подтвердили приостановку движения на одной из оживленных трасс из-за снегопада

Госавтоинспекция Башкирии экстренно перекрыла 150-километровый участок трассы Уфа-Белорецк. Причиной стал снегопад и метель в горах. Проезд закрыт до обеда.

С 7 часов утра 13 октября Госавтоинспекция Башкирии полностью перекрыла движение для всех видов транспорта на участке трассы Р-316 Уфа – Инзер – Белорецк. Ограничение введено из-за резкого ухудшения погоды в горных районах республики — сильного снегопада, метели, гололеда и плохой видимости. Водителям стоит скорректировать маршруты, так как проезд будет закрыт ориентировочно до 14:00 по местному времени, сообщил руководитель региональной ГАИ Владимир Севастьянов.

На трассе Уфа-Инзер-Белорецк ввели ограничение движения для всех машин ©ГАИ по Башкирии

Запрет на движение действует на протяженном участке с 67-го по 222-й километр — от села Архангельское до города Белорецка. Эта мера затронула Архангельский и Белорецкий районы Башкирии. Решение было принято для обеспечения безопасности и предотвращения аварий в сложных дорожных условиях.

По данным синоптиков, причиной непогоды стал арктический фронт, пришедший в регион после нескольких теплых дней. МЧС и ГИБДД республики призвали водителей к максимальной осторожности. Глава ГИБДД РБ Владимир Севастьянов сообщил, что на месте работают экипажи ДПС, готовые оказать помощь автомобилистам.

Трасса Уфа — Инзер — Белорецк ©ufa_rb

«Будьте предельно аккуратны и бдительны за рулем. При ухудшении видимости из-за тумана включите противотуманные фары, соблюдайте скоростной режим, держите дистанцию», — напомнили в МЧС.