В башкирском Ишимбае боятся остаться без моста к августу

Ишимбай парализован пробками из-за ремонта Бельского моста. Работы толком не идут, а срок сдачи — 1 августа. «Народный фронт» бьёт тревогу и требует от властей не допустить срыва ©"Народный фронт" по Башкирии
Ишимбай вскипел от пробок, а терпение горожан, похоже, лопнуло. Как сообщает «Московский комсомолец в Уфе», ремонт единственного выезда из города через реку Белую обернулся для жителей транспортным кошмаром.
Это не просто мост, а главная артерия города, его транспортная вена. За переправой расположены ключевые промышленные гиганты, где трудится большинство ишимбайцев. Эта же дорога связывает город с соседними районами, так что проблема затронула всех.
Главная интрига — сроки. По контракту, движение должны запустить 1 августа. Но жители и активисты опасаются, что подрядчик не успеет. По их словам, работы на объекте практически не ведутся.
В дело уже вмешались активисты «Народного фронта». Они направили официальное обращение в районную администрацию с требованием взять ситуацию на карандаш. Общественники призывают чиновников проконтролировать исполнителя и не допустить срыва важного для города проекта.
Ремонт, который должен был стать спасением для старой переправы, пока выглядит как медленно затягивающаяся удавка на шее города. Люди вынуждены стоять в многокилометровых заторах, чтобы добраться на работу или вернуться домой.
Однако показательно, как похожие проблемы решают под Уфой. Там тоже всё лето ремонтируют стратегически важный мост на трассе Уфа – Оренбург, что грозило коллапсом. Но в ситуацию вмешался лично глава Башкирии Радий Хабиров. Он потребовал сократить сроки ремонта почти в три раза, а подрядчика заставили работать круглосуточно в две смены, чтобы минимизировать неудобства для десятков тысяч водителей.
Почему ремонт моста в Ишимбае идёт так медленно и почему возникли такие пробки?
Ремонт был приостановлен зимой, это отложило сроки. Сейчас работы идут, но подрядчик не работает круглосуточно, из-за чего сроки растягиваются. Это вызвало серьёзные заторы на единственном выезде из города, ведь объездных путей мало. Жители жалуются на многокилометровые пробки, а активисты требуют ускорить работы и усилить контроль со стороны властей.
Есть ли альтернативные маршруты объезда во время ремонта?
Да, власти рекомендуют использовать объездные пути через соседние населённые пункты, например, через Ишимбайский район и Салават. Однако эти маршруты значительно длиннее и неудобнее, что усугубляет ситуацию для жителей и транспортных компаний.
Почему нельзя было провести ремонт круглосуточно и быстрее?
Это один из главных вопросов жителей. В контракте не было прописано обязательство круглосуточной работы, хотя все понимали важность объекта. Эксперты и активисты считают, что такой подход позволил бы сократить сроки и минимизировать неудобства.
Какие ещё мосты и дороги ремонтируют в Башкирии в 2025 году?
В республике планируют обновить 24 моста общей протяжённостью около 1700 метров, включая мост через реку Уршак возле Булгаково, где работы идут с 3 июня и продлятся около двух месяцев. Также ведётся масштабный ямочный и капитальный ремонт дорог по всей Башкирии с целью улучшения безопасности и комфорта.
Что делать жителям и водителям, чтобы минимизировать проблемы с пробками?
Рекомендуется заранее планировать маршруты с учётом объездных дорог, менять время поездок на менее загруженные часы и следить за официальными сообщениями властей о ходе ремонта. Также важно участвовать в интерактивных картах и сообщать о проблемах, чтобы власти оперативно реагировали.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
Задать вопрос