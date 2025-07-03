В башкирском Ишимбае боятся остаться без моста к августу

Ишимбай парализован пробками из-за ремонта Бельского моста. Работы толком не идут, а срок сдачи — 1 августа. «Народный фронт» бьёт тревогу и требует от властей не допустить срыва

Ишимбай вскипел от пробок, а терпение горожан, похоже, лопнуло. Как сообщает «Московский комсомолец в Уфе», ремонт единственного выезда из города через реку Белую обернулся для жителей транспортным кошмаром.

Это не просто мост, а главная артерия города, его транспортная вена. За переправой расположены ключевые промышленные гиганты, где трудится большинство ишимбайцев. Эта же дорога связывает город с соседними районами, так что проблема затронула всех.

Главная интрига — сроки. По контракту, движение должны запустить 1 августа. Но жители и активисты опасаются, что подрядчик не успеет. По их словам, работы на объекте практически не ведутся.

В дело уже вмешались активисты «Народного фронта». Они направили официальное обращение в районную администрацию с требованием взять ситуацию на карандаш. Общественники призывают чиновников проконтролировать исполнителя и не допустить срыва важного для города проекта.

Ремонт, который должен был стать спасением для старой переправы, пока выглядит как медленно затягивающаяся удавка на шее города. Люди вынуждены стоять в многокилометровых заторах, чтобы добраться на работу или вернуться домой.

Однако показательно, как похожие проблемы решают под Уфой. Там тоже всё лето ремонтируют стратегически важный мост на трассе Уфа – Оренбург, что грозило коллапсом. Но в ситуацию вмешался лично глава Башкирии Радий Хабиров. Он потребовал сократить сроки ремонта почти в три раза, а подрядчика заставили работать круглосуточно в две смены, чтобы минимизировать неудобства для десятков тысяч водителей.