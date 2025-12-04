0
Дороги и транспорт

В башкирском Бирске демонтировали понтонный мост через реку Белую

В Бирске завершили работу понтонной переправы. Автобусное сообщение с Дюртюлями временно приостановлено.
понтоный мост
©vk.com/birskadm

Администрация Бирского района совместно с транспортными службами сообщила о полном демонтаже наплавного моста через реку Белую. Конструкцию убрали на зимнее хранение в связи с завершением навигации и началом ледообразования.

Мера является плановой и продиктована требованиями безопасности: эксплуатация понтона в условиях появления шуги и первого льда создает риск аварийных ситуаций и повреждения самого сооружения. Специалисты пояснили, что мост будет законсервирован до весеннего паводка.

Изменения затронули график движения общественного транспорта. С 2 декабря официально приостановлена работа пригородного маршрута № 115, соединяющего автовокзал Дюртюлей с бирской переправой. В ГУП «Башавтотранс» уточнили, что рейсы возобновятся только после оборудования безопасной ледовой дороги.

Местные жители в социальных сетях обсуждают отсутствие прямой связи между берегами, отмечая неудобства. На данный момент ледовый покров на реке не сформировался окончательно, поэтому пеший переход и проезд автомобилей по льду остаются под запретом.

Автомобилистам рекомендовано использовать альтернативные пути объезда. Добраться до пункта назначения можно через дорогу Дюртюли — Бураево или через мост в городе Благовещенске с последующим выездом на федеральную трассу М-7, что значительно увеличивает протяженность маршрута.

В текущем сезоне сроки закрытия переправы сдвинулись на начало зимы из-за температурных аномалий. Если в 2023 году мост убрали 20 ноября, а в 2024-м — 29-го числа, то теплая осень 2025 года позволила продлить эксплуатацию конструкции на несколько дней.

Сроки открытия ледовой переправы пока не называются. Сотрудники МЧС подчеркивают, что официальный проезд будет разрешен только после того, как толщина льда достигнет безопасных значений, установленных нормативами.

