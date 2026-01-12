0
3 часа
Дороги и транспорт

В Башкирии зафиксировано снижение смертности на дорогах в 2025 году

Глава Минтранса региона Любовь Минакова отчиталась о снижении числа погибших в ДТП. Несмотря на положительную динамику, некоторые проблемы остаются.
авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

В 2025 году на дорогах Башкортостана погибли 375 человек. Это на 23 человека меньше, чем в 2024 году, сообщила министр транспорта республики Любовь Минакова на оперативном совещании.

Для сравнения: в 2024 году в авариях погибли 398 человек, в 2018 году — 550 человек. Снижение смертности составило около трети за семь лет.

Содержание
  1. Основные причины аварий
  2. Инфраструктура
  3. Статистика ДТП

Основные причины аварий

Главные причины ДТП — превышение скорости, выезд на встречную полосу и другие нарушения правил дорожного движения.

В октябре 2025 года глава Башкирии Радий Хабиров потребовал усилить контроль на дорогах. После этого ГИБДД активизировала профилактические рейды.

Инфраструктура

В 2025 году в республике установили около 20 тысяч дорожных знаков и смонтировали почти 300 километров барьерных ограждений. Ввели в эксплуатацию новые светофорные объекты и участки освещения.

Эффект от этих мер заметнее на федеральных и региональных трассах. На местных дорогах ситуация требует дополнительного внимания, отметила Минакова.

Статистика ДТП

За 11 месяцев 2025 года Башкортостан занял четвёртое место в России по числу погибших в ДТП и первое — в Приволжском федеральном округе. За этот период произошло более двух тысяч аварий, пострадали свыше 2,4 тысячи человек.

По итогам 2024 года в республике зафиксировали 2 956 ДТП — на 18% меньше, чем в 2023 году. Число пострадавших сократилось на 17,6%.

Целевой показатель по смертности на дорогах, установленный в 2020 году, — не более 400 человек в год. Министерство транспорта регулярно проводит профилактические мероприятия, в том числе акцию «Безопасная дорога».

