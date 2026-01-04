В Башкирии ввели временные ограничения на трассе М-5 из-за непогоды

В Башкортостане 4 января с 13:00 введены ограничения движения на участке трассы М-5 для грузового и пассажирского транспорта из-за неблагоприятных погодных условий.

Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям объявил о введении временных ограничений движения на федеральной автодороге М-5 «Урал». С 13:00 по местному времени 4 января проезд закрыт на участке с 1194-го по 1364-й километр.

©UTV

В зону ограничений попали территории Туймазинского и Буздякского районов. Причиной принятия мер стало ухудшение погодных условий: обильный снегопад, сильный ветер и низовая метель, которые привели к значительному снижению видимости на дороге.

Запрет на движение распространяется на пассажирские автобусы, маршрутные такси и грузовой транспорт. Легковые автомобили могут продолжать движение, однако ведомства рекомендуют водителям соблюдать повышенную осторожность и по возможности отложить поездки.

По предварительным данным ФКУ Упрдор «Приуралье», ограничения планируется снять в 21:00 4 января. Окончательное решение об открытии движения будет принято исходя из фактических погодных условий и состояния дорожного полотна после работы снегоуборочной техники.

Аналогичные меры вводились в регионе в конце прошлого года. В период с 27 по 29 декабря 2025 года движение ограничивалось на участке с 1480-го по 1548-й километр трассы М-5 в связи с прохождением циклона.

Участок, на котором введены текущие ограничения, ранее фигурировал в сводках происшествий. В октябре 2025 года на 1376-м километре в Буздякском районе произошло ДТП с участием пикапа и грузового автомобиля Scania, в результате которого погиб водитель легкового транспорта.

Согласно статистике за девять месяцев 2025 года, Республика Башкортостан находилась на первом месте в Приволжском федеральном округе по количеству погибших в дорожно-транспортных происшествиях — 308 человек. Общее число аварий за указанный период превысило две тысячи.

Власти региона отмечают общее снижение смертности на дорогах в долгосрочной перспективе. По данным главы республики Радия Хабирова, озвученным в конце 2025 года, количество погибших в ДТП снизилось с 562 человек в 2018 году до прогнозных показателей менее 400 человек по итогам 2025 года.