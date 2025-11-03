В Башкирии уложили асфальт прямо во время снегопада: эксперты объяснили, можно ли так делать

Рабочие под Чишмами укладывают асфальт на мосту трассы М-5, несмотря на летящий с неба снег. Водители снимают эпичные видео и шутят, а мы разобрались,можно ли так делать.

Поводом для всеобщего удивления стали видео, снятые водителями в Башкирии. По данным портала Ufa1.ru, на кадрах дорожники спокойно кладут асфальт на мосту у посёлка Чишмы, ведущем к федеральной трассе М-5, в то время как на улице идёт снег.

Кладут асфальт Чишмы Ирек ©Ufa_rb / Telegram

Автомобилисты в соцсетях отреагировали с привычной иронией. Комментаторы съязвили, что рабочие начали «слишком рано» — мол, не весь снег ещё выпал. Другие предположили, что в уфимском районе Сипайлово новое покрытие теперь уложат прямо под Новый год.

Однако, как выяснилось, в действиях дорожников нет ничего противозаконного. Согласно методическим рекомендациям Росавтодора, укладка асфальтобетонных смесей в снегопад допускается. Главное условие — предварительно очистить поверхность от снега, льда и грязи.

Правда, есть нюанс. Те же рекомендации запрещают проводить работы при «обильных осадках». Критерии этой «обильности» остаются на усмотрение самих рабочих, что и создаёт почву для ежегодных споров и шуток. Погода в регионе действительно нестабильна: 3 ноября синоптики обещали мокрый снег и гололедицу на дорогах.

Иронии ситуации добавляет тот факт, что весной этого года дорожный сезон в республике, наоборот, начался раньше обычного. Тогда в Минтрансе сообщали о запуске асфальтобетонных заводов в связи с ранним таянием снега. Теперь, похоже, решили не останавливаться и на зиму.

Для Башкирии это уже привычная картина. В середине октября из-за внезапного сильного снегопада властям пришлось полностью перекрывать движение на трассе Р-316 Уфа – Белорецк. А в ноябре 2024 года похожий случай с укладкой асфальта в снег произошёл на дороге Сибай – Акъяр. Тогда компании «Башкиравтодор» пришлось выдать подрядчику предписание о приостановке работ и пообещать лабораторный контроль качества весной.

В целом, дорожные работы в регионе идут активно. В этом году запланирован ремонт шести участков трассы Уфа – Бирск – Янаул, а до конца года должны завершить укладку асфальта на дороге Акъяр – Новочеркасск в Хайбуллинском районе.