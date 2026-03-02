0
Дороги и транспорт

В Башкирии таксистам-зазывалам закроют доступ в аэропорт и автовокзалы

Региональное министерство транспорта разработало поправки, запрещающие навязывание услуг такси на территориях аэропорта и автовокзалов Башкирии.
Министерство транспорта Башкирии разработало поправки в региональный закон о транспортном обслуживании, которые запретят навязывание услуг такси на территориях аэропорта, автовокзалов и автостанций. Об этом 2 марта сообщило издание РБК Уфа со ссылкой на профильное ведомство. Ведомство опубликовало законопроект для общественного обсуждения и прохождения экспертизы.

Как пояснили в министерстве, инициатива направлена на повышение безопасности пассажирских перевозок и снижение аварийности на дорогах. Документ предлагает наделить региональный Минтранс полномочиями устанавливать такой запрет на объектах транспортной инфраструктуры.

Как пассажиры смогут уехать из аэропорта и автовокзалов

При этом пассажиры сохранят возможность добраться до места назначения. Они смогут заказать машину через официальные стойки служб такси, имеющих регистрацию и договор с аэропортом или вокзалом, а также через мобильные приложения агрегаторов.

«Приложения такси не всегда работают, или не все ими пользуются, в таких случаях пассажиры смогут вызвать такси через стойки служб такси. Это делается в первую очередь для обеспечения безопасности пассажиров. Изменения также нацелены на снижение числа ДТП с участием такси», — уточнили в министерстве.

Штрафы до 50 тысяч рублей и блокировка в «Яндекс.Такси»

В случае принятия закона Государственное собрание республики внесёт изменения в региональный КоАП, устанавливающие административную ответственность за нарушение запрета.

Ранее Минтранс Башкирии предложил увеличить штрафы за нелегальные перевозки в 25 раз — с 2 тысяч до 50 тысяч рублей. Кроме того, ведомство планирует получить право арестовывать автомобили нарушителей. Как сообщало издание ufa.bfm.ru со ссылкой на доклад министерства, около 60% таксистов в Башкирии работают без разрешений.

За прошлый год «Яндекс.Такси» по требованию ведомства отключил от агрегатора 126 водителей, работавших без разрешения, ещё 20 водителей оштрафовали за незаконную предпринимательскую деятельность. Основные нарушения касались отсутствия опознавательных знаков такси, информации о перевозчике, путевых листов, а также отметок о медосмотре водителей и техосмотре автомобилей.

Опыт Ямала: реальные наказания для навязчивых водителей

Аналогичную практику уже внедрили на Ямале. Как сообщал «МК Ямал», в феврале 2026 года депутаты Законодательного собрания ЯНАО приняли закон, устанавливающий штрафы за навязывание услуг такси вне специально оборудованных мест: для граждан — 3 тысячи рублей, для должностных лиц — 20 тысяч, для юридических лиц — 50 тысяч рублей.

