В Башкирии профессионалы массово скупают Skoda и Chery на аукционах

Аналитики выяснили, какие автомобили чаще всего выбирают профессиональные покупатели на аукционах в Башкирии. Тройку лидеров составили Skoda, Chery и Volkswagen.

Профессиональные покупатели на автоаукционах этой зимой проявили повышенный интерес к Башкирии. Аналитики сервиса «Авто.ру» зафиксировали смещение интереса специалистов к региону. Основной спрос сосредоточился в диапазоне от 1,5 до 3 млн рублей, сообщает 5 марта КП-Уфа.

Спрос на Skoda и Chery

В сегменте до 1,5 млн рублей чаще всего покупали Skoda, Volkswagen и Renault. Наибольшее число ставок собрали Volkswagen Polo, Hyundai Solaris и Kia Rio — за эти модели участники торгов конкурировали активнее всего.

В категории от 1,5 до 3 млн рублей лидировали Chery, Skoda и Hyundai. Участники аукционов подавали на эти бренды наибольшее число ставок на один лот. Китайские и европейские марки составляют основу спроса среди профессиональных игроков авторынка республики.

Падение авторынка Башкирии

Авторынок Башкирии в 2025 году менялся: продажи новых легковых автомобилей в республике упали на 17,2% по сравнению с 2024 годом — до 38,6 тысячи единиц, следует из данных Минпромторга России. При этом республика сохранила седьмое место в общероссийском рейтинге по объёмам продаж новых авто, уступая Москве, Московской области, Санкт-Петербургу, Краснодарскому краю, Татарстану и Самарской области.

По данным «Автостат Инфо», в 2025 году число сделок купли-продажи подержанных легковых автомобилей в Башкирии выросло на 2% — до 168 585 единиц. На иномарки пришлось 63% сделок, а на отечественные бренды — 37%. Согласно статистике Минпромторга, в целом по России рынок новых авто сократился на 19% — до 1,5 млн машин, а продажи иномарок упали на 34%.

Ставка ЦБ и обвал цен

На начало 2026 года автопарк республики составлял 1 470 993 легковых автомобиля, благодаря чему Башкирия вошла в топ-10 регионов страны по этому показателю.

Высокая ключевая ставка ЦБ и удорожание автокредитов подталкивают покупателей к аукционам как способу приобрести автомобиль дешевле. Аналитики указывают, что подержанные китайские авто в Башкирии теряют в стоимости быстрее японских и европейских — до 11% за месяц.