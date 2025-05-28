В Башкирии потратят 378 миллионов рублей на содержание дорожных камер

В Башкирии решили выделить почти 400 миллионов рублей на содержание дорожных камер. Республиканский Центр организации дорожного движения объявил конкурс на 378 млн рублей — столько готовы заплатить за обслуживание 609 комплексов фотовидеофиксации.

Камеры висят на федеральных трассах М-5, М-7 и Р-240, а также на местных дорогах по всей Башкирии. Подрядчик должен не только чинить эти железки, но и страховать их за свой счет, плюс оплачивать электричество.

Конкурс подведут 23 июня, а контракт будет действовать до октября 2026 года.

Получается больше 600 тысяч рублей на каждую камеру в год. При такой заботе эти комплексы должны работать как швейцарские часы и штрафовать даже за мысли о превышении скорости.