В Башкирии подорожали подержанные автомобили: лидерами стали «китайцы»

Средняя стоимость автомобиля с пробегом в Башкирии в феврале 2026 года выросла на 2,2% и достигла 1,15 млн рублей. Китайские марки подорожали сильнее всех — на 5%.

Вторичный авторынок республики в феврале 2026 года продолжил дорожать. По данным «Авто.ру», средний ценник на машину с пробегом вырос на 2,2% к январю и составил 1,15 миллиона рублей. Главная причина — сужение предложения: количество автомобилей не старше 15 лет уменьшилось на 4% за один месяц.

Китайские бренды: плюс 5% за месяц

Отечественные марки подорожали не сильно — средняя стоимость остановилась на 729 тысячах рублей. Иномарки подорожали заметнее — на 3%, до 2,35 миллиона. Лидеры роста в феврале — китайские бренды: плюс 5% за месяц, средний чек достиг 2,2 миллиона рублей.

Какие модели подешевели в феврале 2026 года

Ряд моделей пошёл против общего тренда. Suzuki SX4 потерял 9,4% стоимости, опустившись до 773 тысяч рублей. Chevrolet Aveo подешевел на 7,3% до той же отметки. УАЗ Patriot упал на 6,5%, до 1,21 миллиона. Kia Sorento и Mazda 6 потеряли по 5,3%.

Динамика цен: от падения в 2024-м к росту в 2026-м

В январе 2026 года средний ценник уже рос — на 3,5% к декабрю 2025-го, до 1,12 миллиона рублей, сообщает «Авто.ру Бизнес». По итогам 2024 года тренд был обратным. Средний ценник б/у авто не старше 15 лет упал на 11,3%, до 1,22 млн рублей, сообщает РБК Уфа со ссылкой на «Авто.ру». Продажи новых машин в республике в 2025 году сократились на 17,2% — до 38,6 тысячи штук. Эксперты связывают это с высокой ключевой ставкой ЦБ и дорогими автокредитами.

Иномарки заняли 63% вторичного рынка Башкирии

По данным «Автостат Инфо», за 2025 год число сделок с подержанными легковыми авто в республике выросло на 2%, до 168 585 штук. На российские бренды пришлось 37% (62 035 машин, минус 3% к 2024 году). Иномарки заняли 63% (106 550 машин, с ростом к предыдущему году). Средний ценник б/у авто в 2025 году составил 649 000 рублей — на 3,1% ниже, чем годом ранее. В целом по России в 2024 году подержанные иномарки подорожали на 30,5%, до 1,47 млн рублей, сообщает Росстат.

На чём можно сэкономить: Suzuki SX4, Chevrolet Aveo и УАЗ Patriot

Дефицит предложения при стабильном спросе подталкивает цены вверх. Тем, кто хочет сэкономить, стоит присмотреться к подешевевшим моделям — Suzuki SX4, Chevrolet Aveo и УАЗ Patriot.

Доля дилеров на вторичке выросла до 19%

По информации «Авто.ру», в январе 2026 года доля дилерских предложений на вторичном рынке России выросла до 19% (против 16% осенью 2025 года). Это расширяет выбор для тех, кто предпочитает покупать авто с гарантией через официальные площадки.