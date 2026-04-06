В Башкирии подешевели новые автомобили

В марте 2026 года средняя цена нового автомобиля в Башкирии опустилась на 15,5% относительно февраля — до 2,3 млн рублей, следует из данных аналитиков Авто.ру Бизнес.

На протяжении первого квартала цены менялись незначительно, тогда как в годовом сравнении картина иная. Китайские модели в среднем стоят 3,95 млн рублей — на 6% дороже, чем в марте 2025-го. Российские автомобили подорожали на 28% и достигли отметки 2,04 млн рублей. Аналитики объясняют этот рост появлением новых российских марок: их модели, как правило, стартуют от 2 млн рублей.

Больше всего за месяц подешевел Omoda C7 — на 6,1%, до 3,17 млн рублей. Solaris HC потерял 3% и стоит 3,13 млн, Tank 300 — 2,8%, до 4,83 млн рублей.

Ещё в январе 2026 года аналитики прогнозировали противоположную динамику: в первом квартале цены на новые машины, по их оценкам, должны были вырасти на 5–10%, а дилеры предупреждали, что рассчитывать на крупные скидки не стоит.

Продажи новых машин в республике за 11 месяцев 2025 года упали на 18–19% — до 33 188 штук (по данным «Автостат Инфо»). Аналитики указывали на высокую ключевую ставку ЦБ и дорогие автокредиты как на главные причины спада.

В сентябре 2025 года подержанные китайские автомобили в республике дешевели быстрее других марок — за месяц они теряли от 4% до 11% стоимости.

При этом общее число сделок с подержанными легковыми автомобилями в Башкирии за прошлый год, по данным «Автостат Инфо», выросло на 2% и составило 168 585 штук.