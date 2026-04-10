Дороги и транспорт

В Башкирии перекрыли участок дороги из-за мокрого снега

10 апреля главный госавтоинспектор Башкирии сообщил о временном ограничении движения по участке трассы Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск в Белорецком районе. Причина — мокрый снег.
С 12:00 закрыт для проезда отрезок с 208 по 249 км. Проехать по нему не могут водители любого транспорта. Мокрый снег ухудшил сцепление колёс с дорогой и увеличил тормозной путь. Открыть движение планируют около 14:00.

ГИБДД советует водителям не ехать в этом направлении до улучшения погоды. Отдельно предупреждают тех, кто уже сменил зимнюю резину на летнюю.

В марте 2026 года Минтранс Башкирии уже закрывал три региональные дороги республики — тогда тоже из-за непогоды, но для грузового и пассажирского транспорта.

24 февраля премьер-министр Башкирии Андрей Назаров подписал постановление о сезонных ограничениях. Весь апрель на дорогах регионального и межмуниципального значения запрещён проезд транспорта с нагрузкой на ось свыше 6 тонн.

В ноябре 2025 года на этом же участке трассы шёл ремонт. Подрядчик — «Башкиравтодор» — устранял трещины, выбоины и колею на обходе Белорецка. Работы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» обошлись в 247,74 млн рублей.

