В Башкирии перекрыли трассу на Нефтекамск: кого не пустят и когда откроют

Утром 30 января в Башкирии ввели временное ограничение движения для грузовых автомобилей и пассажирских автобусов на трассе Красный Холм – Нефтекамск.

Госкомитет по ЧС Башкирии сообщил об ограничении проезда грузового и пассажирского транспорта на автодороге Красный Холм — Нефтекамск. Запрет ввели утром 30 января из-за метели, он действует в Калтасинском и Краснокамском районах.

Блокада 53 километров: где именно закрыт проезд в Калтасинском районе

Ограничения действуют на всем протяжении трассы — с 0 по 53 километр. Проезд закрыт для двух категорий транспорта: грузовиков и междугородних автобусов. Легковые автомобили пока пускают, но инспекторы советуют не выезжать без нужды.

Причина блокировки — низовая метель, сильный снегопад и резкое снижение видимости. Дорогу закрыли, чтобы избежать массовых аварий и заторов.

Прогноз на 13:00: когда стихнет метель на дороге Красный Холм — Нефтекамск

Ориентировочное время снятия ограничений — сегодня, 30 января, в 13:00.

Это предварительный прогноз. Если ветер не стихнет или видимость не улучшится, дорожные службы продлят запрет. Сейчас снегоуборочная техника работает в усиленном режиме.

Инструкция для водителей: где переждать непогоду на северо-западе Башкирии

Если вы управляете фурой или автобусом, переждите непогоду на ближайших стоянках, АЗС или в населенных пунктах. Не пытайтесь проскочить — трассу патрулируют экипажи ДПС.

Водителям легковых авто лучше отложить поездку в сторону Нефтекамска до улучшения погоды. Если ехать необходимо, держите дистанцию, включите противотуманные фары и не совершайте резких обгонов.

Где еще действовали ограничения в январе 2026 года

Нынешняя зима регулярно блокирует движение в этом направлении. Эту же трассу (Красный Холм — Нефтекамск) уже закрывали 3 и 4 января. Тогда из-за метели движение останавливали полностью для всех видов транспорта почти на сутки.

Всего в первую неделю 2026 года ограничения вводили на 16 участках дорог республики, в том числе на трассах Белебей — Туймазы и Дюртюли — Бураево. Федеральная трасса М-5 «Урал» тоже стояла: 10–11 января там останавливали фуры и автобусы из-за нулевой видимости и сильного ветра.