4 часа
Дороги и транспорт

В Башкирии перекрыли трассу на Нефтекамск: кого не пустят и когда откроют

Утром 30 января в Башкирии ввели временное ограничение движения для грузовых автомобилей и пассажирских автобусов на трассе Красный Холм – Нефтекамск.
патруль гаи на дороге
©Госкомитет Башкирии по ЧС

Госкомитет по ЧС Башкирии сообщил об ограничении проезда грузового и пассажирского транспорта на автодороге Красный Холм — Нефтекамск. Запрет ввели утром 30 января из-за метели, он действует в Калтасинском и Краснокамском районах.

Содержание
  1. Блокада 53 километров: где именно закрыт проезд в Калтасинском районе
  2. Прогноз на 13:00: когда стихнет метель на дороге Красный Холм — Нефтекамск
  3. Инструкция для водителей: где переждать непогоду на северо-западе Башкирии
  4. Где еще действовали ограничения в январе 2026 года

Блокада 53 километров: где именно закрыт проезд в Калтасинском районе

Ограничения действуют на всем протяжении трассы — с 0 по 53 километр. Проезд закрыт для двух категорий транспорта: грузовиков и междугородних автобусов. Легковые автомобили пока пускают, но инспекторы советуют не выезжать без нужды.

Причина блокировки — низовая метель, сильный снегопад и резкое снижение видимости. Дорогу закрыли, чтобы избежать массовых аварий и заторов.

Прогноз на 13:00: когда стихнет метель на дороге Красный Холм — Нефтекамск

Ориентировочное время снятия ограничений — сегодня, 30 января, в 13:00.

Это предварительный прогноз. Если ветер не стихнет или видимость не улучшится, дорожные службы продлят запрет. Сейчас снегоуборочная техника работает в усиленном режиме.

Инструкция для водителей: где переждать непогоду на северо-западе Башкирии

Если вы управляете фурой или автобусом, переждите непогоду на ближайших стоянках, АЗС или в населенных пунктах. Не пытайтесь проскочить — трассу патрулируют экипажи ДПС.

Водителям легковых авто лучше отложить поездку в сторону Нефтекамска до улучшения погоды. Если ехать необходимо, держите дистанцию, включите противотуманные фары и не совершайте резких обгонов.

Где еще действовали ограничения в январе 2026 года

Нынешняя зима регулярно блокирует движение в этом направлении. Эту же трассу (Красный Холм — Нефтекамск) уже закрывали 3 и 4 января. Тогда из-за метели движение останавливали полностью для всех видов транспорта почти на сутки.

Всего в первую неделю 2026 года ограничения вводили на 16 участках дорог республики, в том числе на трассах Белебей — Туймазы и Дюртюли — Бураево. Федеральная трасса М-5 «Урал» тоже стояла: 10–11 января там останавливали фуры и автобусы из-за нулевой видимости и сильного ветра.

Похожие записи
0
19.01.2026
Дороги и транспорт

Глава Башкирии запретил перекрывать трассы в мороз без крайней необходимости

автомобили на заснеженной трассе
Радий Хабиров отметил, что низкие температуры — нормальное явление для Урала, и при возможности проезда движение останавливать не следует.
0
11.01.2026
Дороги и транспорт

В Башкирии из-за непогоды ограничено движение на М-5

очистка дорог от снега
На федеральной трассе М-5 «Урал» введено временное ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта из-за неблагоприятных погодных условий.
0
07.01.2026
Дороги и транспорт

С 9 января в России увеличиваются штрафы за перевозку детей без автокресла

ребенок в детском автокресле
С 9 января вступают в силу поправки в КоАП РФ. Штраф для водителей составит 5 тысяч рублей, для должностных лиц — 50 тысяч, для юридических — 200 тысяч. В Башкирии усилят контроль.
0
05.01.2026
Дороги и транспорт

В Башкирии ограничили движение на трассе Уфа – Оренбург из-за снегопада

машины едут в метель
5 января в Башкирии введены ограничения для транспорта на региональных дорогах и федеральной трассе Р-240. Причиной стали метель и плохая видимость.
0
05.01.2026
Дороги и транспорт

В Башкирии 5 января сняли все ограничения движения на дорогах

инспектор гаи на дороге
Главный госавтоинспектор Башкортостана Владимир Севастьянов сообщил об отмене всех временных ограничений на дорогах республики с 9 утра 5 января.
0
04.01.2026
Дороги и транспорт

В Башкирии ввели временные ограничения на трассе М-5 из-за непогоды

метель на дороге
В Башкортостане 4 января с 13:00 введены ограничения движения на участке трассы М-5 для грузового и пассажирского транспорта из-за неблагоприятных погодных условий.
0
22.12.2025
Дороги и транспорт

В Башкирии перекрыли две трассы из-за метели и гололеда

спасатели на месте дтп
Большегрузам и автобусам запретили выезд на дороги Бирск — Сатка и Дюртюли — Нефтекамск. Ограничения ввели вечером 22 декабря из-за сильного снегопада и плохой видимости, сообщает региональное управление МЧС.
