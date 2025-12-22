0
4 часа
Дороги и транспорт

В Башкирии перекрыли две трассы из-за метели и гололеда

Большегрузам и автобусам запретили выезд на дороги Бирск — Сатка и Дюртюли — Нефтекамск. Ограничения ввели вечером 22 декабря из-за сильного снегопада и плохой видимости, сообщает региональное управление МЧС.
спасатели на месте дтп
©Госкомитет Башкирии по ЧС

Где нельзя проехать

Запрет действует с 17:15 на двух участках региональных дорог:

  • Бирск — Тастуба — Сатка: закрыт отрезок с 0 по 170 километр. Это касается водителей в Бирском, Мишкинском, Караидельском и Дуванском районах.
  • Дюртюли — Нефтекамск: перекрыт участок с 0 по 87 километр. Ограничения затронули Дюртюлинский, Краснокамский и Калтасинский районы.

Для легковых автомобилей проезд открыт, но спасатели рекомендуют водителям отказаться от дальних поездок, пока погода не улучшится. Время снятия ограничений пока неизвестно — всё зависит от метеоусловий.

Ситуация на дорогах Башкирии остается сложной вторую неделю. 20 декабря дорожные службы открыли проезд по горным участкам трасс Уфа — Белорецк и Стерлитамак — Магнитогорск, которые также закрывали из-за снегопадов.

В середине месяца, 15–16 декабря, движение неоднократно останавливали на федеральной трассе М-5 «Урал». Из-за нулевой видимости и штормового ветра там скапливались многокилометровые пробки из грузовиков.

