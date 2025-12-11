0
В Башкирии откроют движение по мосту через реку Быстрый Танып

С 12 декабря автомобилисты смогут проехать по одной полосе обновлённого моста через реку Быстрый Танып. Движение будет реверсивным. Полностью объект сдадут в 2026 году.
карта местонахождения моста через Быстрый Танып
©пресс-служба / Управление дорожного хозяйства Башкирии

Движение по реконструируемому мосту через Быстрый Танып в Башкирии запустят 12 декабря в 14:00. Как сообщили в управлении дорожного хозяйства республики, для транспорта будет доступна одна полоса на основном сооружении у села Юсупово в Дюртюлинском районе.

Проезд будет регулироваться с помощью светофора в реверсивном режиме. Сразу после запуска движения по основной переправе временный объездной мост закроют. Подрядная организация приступит к его демонтажу.

Старый мост на трассе Уфа — Бирск — Янаул закрыли ещё в июле 2023 года. Тогда произошло частичное обрушение конструкций из-за проезда большегрузного транспорта. Для легковых машин возвели временную переправу, а автобусы пустили по объездным маршрутам.

Реконструкция 110-метрового сооружения стала частью национального проекта «Инфраструктура для жизни». Стоимость контракта составила 619,5 млн рублей, которые выделили из бюджета республики. Работы выполняет компания «Дортрансстрой».

Этот мост является важнейшей транспортной артерией, которая соединяет северо-западные районы Башкирии с Уфой. Дорожники полностью разобрали аварийную конструкцию и сейчас возводят новую.

Все строительно-монтажные работы на объекте идут в соответствии с графиком. Полностью завершить реконструкцию и открыть движение по всем полосам планируется в конце 2026 года.

