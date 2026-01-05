0
В Башкирии ограничили движение на трассе Уфа – Оренбург из-за снегопада

5 января в Башкирии введены ограничения для транспорта на региональных дорогах и федеральной трассе Р-240. Причиной стали метель и плохая видимость.
машины едут в метель
©МЧС по Башкирии

Сотрудники ГИБДД в 16:30 перекрыли движение на четырех ключевых направлениях. Запрет коснулся участков Магнитогорск – Ира и Сибай – Акъяр. Стихия бушует в Баймакском, Зилаирском и Хайбуллинском районах. Видимость здесь упала практически до нуля. Дорожники также остановили поток машин на трассах Юлдыбаево – Акъяр – Сара и Уфа – Инзер – Белорецк.

RuTube
©ГАИ по Башкирии

Через двадцать минут ограничения затронули и федеральную сеть. Росавтодор с 16:50 запретил проезд автобусов и грузовиков по трассе Р-240 Уфа – Оренбург. Ведомство закрыло опасный отрезок со 112-го по 274-й километр. Сильный боковой ветер и снежные заносы создали здесь критическую ситуацию.

Специалисты планируют открыть федеральную трассу сегодня к 21:00. Региональные дороги останутся закрытыми до 09:00 утра 6 января. Техника расчищает полотно, но погода может внести коррективы в график.

Аналогичные меры действовали в регионе 3 и 4 января. Дорожники закрывали трассу М-5 «Урал» из-за пурги на границе с Татарстаном. Тогда спасатели развернули мобильные пункты обогрева для застрявших водителей.​

Трасса Р-240 остается одной из самых аварийных в республике. Инспекторы ГАИ зафиксировали здесь 11 смертельных случаев в 2024 году. Общее число погибших на дорогах Башкирии в 2024 году составило почти 400 человек. Зима традиционно увеличивает риски на дорогах.​

Синоптики прогнозировали сложные погодные условия на первую декаду января 2026 года. По данным Башгидромета, 5 января в регионе наблюдаются снегопады, в южных районах переходящие в метель, при температуре воздуха от -6 до -11 градусов.

