В Башкирии ограничили движение на трассе Уфа — Инзер — Белорецк: всему виной непогода

В Башкирии 8 марта ограничили движение на горной трассе из-за снегопада и сильного ветра. Закрыт участок протяжённостью почти 140 километров.

В Башкирии 8 марта с 11:00 ограничили движение на горной трассе из-за снегопада и сильного ветра. Закрыт участок с 67-го по 204-й километр — это территория Архангельского и Белорецкого районов, сообщили в МЧС по республике.

Грузовой и пассажирский транспорт не пропускают из-за обильного снегопада, порывистого ветра и крайне низкой видимости. Движение планируют восстановить к 17:00, однако сроки могут измениться в зависимости от погоды.

Какие службы дежурят на перекрытом участке

На закрытом отрезке трассы работают оперативные группы МЧС совместно с дорожными службами. Спасатели рекомендуют водителям отложить поездки в этом направлении до улучшения погоды. Находящимся в пути следует снизить скорость и увеличить дистанцию. В экстренной ситуации — звонить по номеру 112.

Пятое перекрытие трассы на Белорецк за сезон

Трасса Уфа — Инзер — Белорецк регулярно закрывается зимой из-за непогоды. В сезоне 2025–2026 годов движение ограничивали уже несколько раз:

Октябрь 2025 — с 67-го по 222-й км

Декабрь 2025 — с 97-го по 205-й км

4 января 2026 — с 27-го по 222-й км

9 февраля 2026 — с 67-го по 204-й км

Хабиров потребовал не допустить «снежных ловушек»

В декабре 2025 года глава Башкирии Радий Хабиров поручил муниципалитетам усилить работу по безопасности на трассах:

«Нельзя допустить, чтобы водители оказались в снежной ловушке. Нужно людей вовремя предупреждать о непогоде, организовывать на трассах пункты временного пребывания с обогревом», — сказал он.

375 погибших на дорогах Башкирии в 2025 году

По данным министра транспорта Любови Минаковой, в 2025 году на дорогах республики погибли 375 человек — на 23 меньше, чем годом ранее. Башкортостан занял четвёртое место в России по числу погибших в ДТП и первое — в Приволжском федеральном округе. Число аварий за год снизилось на 9,5%, пострадавших — на 10,5%. Зимой на дорогах ежедневно работают более 900 единиц снегоуборочной техники.