1
8 часов
Дороги и транспорт

В Башкирии ограничили движение на трассе Уфа — Инзер — Белорецк: всему виной непогода

В Башкирии 8 марта ограничили движение на горной трассе из-за снегопада и сильного ветра. Закрыт участок протяжённостью почти 140 километров.
машины едут в метель
©МЧС по Башкирии

В Башкирии 8 марта с 11:00 ограничили движение на горной трассе из-за снегопада и сильного ветра. Закрыт участок с 67-го по 204-й километр — это территория Архангельского и Белорецкого районов, сообщили в МЧС по республике.

Грузовой и пассажирский транспорт не пропускают из-за обильного снегопада, порывистого ветра и крайне низкой видимости. Движение планируют восстановить к 17:00, однако сроки могут измениться в зависимости от погоды.

Какие службы дежурят на перекрытом участке

На закрытом отрезке трассы работают оперативные группы МЧС совместно с дорожными службами. Спасатели рекомендуют водителям отложить поездки в этом направлении до улучшения погоды. Находящимся в пути следует снизить скорость и увеличить дистанцию. В экстренной ситуации — звонить по номеру 112.

Пятое перекрытие трассы на Белорецк за сезон

Трасса Уфа — Инзер — Белорецк регулярно закрывается зимой из-за непогоды. В сезоне 2025–2026 годов движение ограничивали уже несколько раз:

  • Октябрь 2025 — с 67-го по 222-й км
  • Декабрь 2025 — с 97-го по 205-й км
  • 4 января 2026 — с 27-го по 222-й км
  • 9 февраля 2026 — с 67-го по 204-й км

Хабиров потребовал не допустить «снежных ловушек»

В декабре 2025 года глава Башкирии Радий Хабиров поручил муниципалитетам усилить работу по безопасности на трассах:

«Нельзя допустить, чтобы водители оказались в снежной ловушке. Нужно людей вовремя предупреждать о непогоде, организовывать на трассах пункты временного пребывания с обогревом», — сказал он.

375 погибших на дорогах Башкирии в 2025 году

По данным министра транспорта Любови Минаковой, в 2025 году на дорогах республики погибли 375 человек — на 23 меньше, чем годом ранее. Башкортостан занял четвёртое место в России по числу погибших в ДТП и первое — в Приволжском федеральном округе. Число аварий за год снизилось на 9,5%, пострадавших — на 10,5%. Зимой на дорогах ежедневно работают более 900 единиц снегоуборочной техники.

Похожие записи
0
26.02.2026
Дороги и транспорт

С 1 апреля в Башкирии введут ограничения движения для грузовиков

по трассе движется фура
Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров подписал постановление об ограничении движения большегрузов по региональным и межмуниципальным трассам с апреля по август 2026 года.
0
20.02.2026
Дороги и транспорт

Из-за метели и снегопада в Башкирии ввели ограничения на пяти участках автодорог

метель на дороге
В южных районах Башкирии снегопад и метель парализовали движение на пяти участках автодорог — часть из них закрыта для любого транспорта.
0
09.02.2026
Дороги и транспорт

На трассе М-5 в Башкирии ограничили движение для грузовиков и автобусов из-за непогоды

машины едут в метель
С 10:15 9 февраля на участке трассы М-5 «Урал» от развязки у Федоровки до границы с Челябинской областью запретили проезд пассажирских автобусов, маршруток и грузовиков.
0
02.02.2026
Дороги и транспорт

В Башкирии из-за метели ограничено движение на трассе М-5 «Урал»

машины едут в метель
С 8:20 утра трасса М-5 «Урал» закрыта для автобусов и грузовиков из-за мощной метели. Участок в 170 км перекрыт, ориентировочно до 14:00. Подробности ограничений и советы ГИБДД.
0
30.01.2026
Дороги и транспорт

В Башкирии перекрыли трассу на Нефтекамск: кого не пустят и когда откроют

патруль гаи на дороге
Утром 30 января в Башкирии ввели временное ограничение движения для грузовых автомобилей и пассажирских автобусов на трассе Красный Холм – Нефтекамск.
0
19.01.2026
Дороги и транспорт

Глава Башкирии запретил перекрывать трассы в мороз без крайней необходимости

автомобили на заснеженной трассе
Радий Хабиров отметил, что низкие температуры — нормальное явление для Урала, и при возможности проезда движение останавливать не следует.
Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.