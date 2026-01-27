0
10 часов
Дороги и транспорт

В Башкирии официально утвердили новые тарифы на проезд с 1 февраля

Госкомитет РБ по тарифам утвердил повышение стоимости проезда. С 1 февраля цена билета в автобусах составит 46 рублей за наличный и безналичный расчет.
место в маршрутке
Госкомитет республики по тарифам утвердил новые расценки на пассажирские перевозки. С 1 февраля 2026 года поездка в государственном транспорте станет дороже на 5–8 рублей в зависимости от способа оплаты.

Содержание
  1. Сколько будем платить
  2. Что это значит для пассажиров
  3. Почему цены растут
  4. Кого не коснется повышение
  5. Справка

Сколько будем платить

В автобусах «Башавтотранса» стоимость билета при оплате наличными или банковской картой вырастет с 41 до 46 рублей. Для владельцев транспортной карты «Алга» цена поднимется ощутимее — с 34 до 42 рублей.

Тарифы изменились и для электротранспорта. В трамваях и троллейбусах Уфы проезд обойдется в 41 рубль по стандартному тарифу и в 34 рубля по карте «Алга». В Стерлитамаке билет на троллейбус будет стоить 40 рублей.

Жителям пригородов и сел теперь придется платить до 4,6 рубля за каждый километр пути — это новый предельный тариф для межмуниципальных маршрутов.

Что это значит для пассажиров

С 1 февраля выгодность карты «Алга» снизится, но она все еще экономит деньги. Разница между оплатой наличными и картой «Алга» сократится с 7 до 4 рублей. Если вы пользуетесь общественным транспортом ежедневно (туда и обратно), расходы вырастут примерно на 300–400 рублей в месяц.

Частные перевозчики Уфы также планируют поднять цены. На популярных маршрутах, например № 257к, стоимость проезда в феврале вырастет до 40–50 рублей. Частники ориентируются на тарифы государственного перевозчика.

Почему цены растут

Министр транспорта Башкирии Любовь Минакова объясняет решение инфляцией. Перевозчики столкнулись с ростом цен на дизельное топливо и запчасти. Повышение тарифа необходимо, чтобы индексировать зарплаты водителям и обновлять автопарк.

В ведомстве утверждают, что даже с новыми ценниками тарифы в Башкирии остаются средними. Для сравнения чиновники приводят соседние регионы: в Казани и Набережных Челнах проезд уже стоит 46 рублей, в Краснодаре — 51 рубль, а во Владивостоке — 60 рублей.

Кого не коснется повышение

Власти сохранили прежние условия для льготников. Стоимость Единого социального проездного билета заморозили на уровне 600 рублей в месяц.

Дети участников специальной военной операции и школьники из многодетных семей продолжат ездить в государственном транспорте бесплатно.

Справка

Последний раз цены на проезд в Башкирии поднимали в июне 2024 года. Тогда стоимость билета за наличный расчет выросла до 41 рубля. Нынешнее повышение цен обсуждалось с середины января 2026 года, когда проект постановления появился на сайте Госкомитета по тарифам. Власти обосновывают регулярную индексацию необходимостью избежать банкротства транспортных предприятий.

