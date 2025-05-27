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В Башкирии назвали ТОП-3 дешевых в обслуживании автомобилей

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Специалисты «Авито Авто» выяснили, на каких машинах можно сэкономить в Башкирии — и результаты не особо удивляют.

Тройка лидеров по дешевизне содержания выглядит так: «Лада Гранта» — 74 тыс. рублей в год, Kia Rio — 75 тысяч, Hyundai Solaris — 76 тысяч.

По маркам самыми бюджетными оказались Daewoo и «Лада» — в среднем 81 тысяча рублей за год владения. Ford и Skoda потянут на 82 тысячи, а владельцы Kia раскошелятся на 83 тысячи рублей.

В «Авито Авто» напомнили, что россияне при покупке машины смотрят в первую очередь на цену, пробег и комплектацию. Но забывают про стоимость содержания — а зря.

цены
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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