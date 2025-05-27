В Башкирии назвали ТОП-3 дешевых в обслуживании автомобилей

Специалисты «Авито Авто» выяснили, на каких машинах можно сэкономить в Башкирии — и результаты не особо удивляют.

Тройка лидеров по дешевизне содержания выглядит так: «Лада Гранта» — 74 тыс. рублей в год, Kia Rio — 75 тысяч, Hyundai Solaris — 76 тысяч.

По маркам самыми бюджетными оказались Daewoo и «Лада» — в среднем 81 тысяча рублей за год владения. Ford и Skoda потянут на 82 тысячи, а владельцы Kia раскошелятся на 83 тысячи рублей.

В «Авито Авто» напомнили, что россияне при покупке машины смотрят в первую очередь на цену, пробег и комплектацию. Но забывают про стоимость содержания — а зря.