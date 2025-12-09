В Башкирии назвали тарифы на платный участок трассы М-12

С 12 декабря водители заплатят за проезд по 65‑километровому участку М‑12 в обход сёл Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново Илишевского района, пишет РБК-Уфа. Участок передан под управление государственной компании «Автодор». Тариф для легковушек — 325 ₽, для тяжёлых грузовиков — до 846 ₽.
Для Башкортостана запуск платного участка означает рост транспортных издержек бизнеса и частных перевозчиков: регулярные рейсы по маршруту Уфа — Пермь подорожают, что может отразиться на ценах товаров и услуг в районах вдоль трассы.
Тарифы
Стоимость зависит от типа транспорта:
Легковые автомобили и мотоциклы: 325 ₽.
Микроавтобусы и грузовики с прицепом высотой 2–2,6 м: 456 ₽.
Грузовики и автобусы выше 2,6 м с двумя осями: 586 ₽.
Грузовики и автобусы выше 2,6 м с тремя и более осями: 846 ₽.
Владельцам электронных транспондеров — скидка до 15%.
Как платить
Система работает без шлагбаумов. Датчики на рамках фиксируют госномер и габариты автомобиля, формируют счёт.
Два способа оплаты. С транспондером деньги списываются автоматически с лицевого счёта устройства. Без транспондера — оплата через приложение или сайт оператора в течение пяти дней.
Кто не платит
Освобождены: скорая помощь, полиция, МЧС, школьные автобусы, почтовый транспорт.
О дороге
Участок открыли в декабре 2024 года. Год работал бесплатно — монтировали систему оплаты. Это четырёхполосная магистраль с наружным освещением, двумя мостами, девятью путепроводами и шестью развязками.
Собранные деньги направят на содержание дороги и ремонты. На трассе дежурят аварийные комиссары.
Бесплатные объезды
Два маршрута остаются без платы.
Первый — через сами посёлки: Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново. Второй — через север республики от Старого Байсарово до Дюртюлей.