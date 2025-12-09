0
1 час
Дороги и транспорт

В Башкирии назвали тарифы на платный участок трассы М-12

С 12 декабря проезд по обходу пяти сел в Башкирии будет платным. Названы тарифы для разных категорий транспорта.
колонна грузовиков
©пресс-служба главы Башкирии

С 12 декабря водители заплатят за проезд по 65‑километровому участку М‑12 в обход сёл Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново Илишевского района, пишет РБК-Уфа. Участок передан под управление государственной компании «Автодор». Тариф для легковушек — 325 ₽, для тяжёлых грузовиков — до 846 ₽.

Для Башкортостана запуск платного участка означает рост транспортных издержек бизнеса и частных перевозчиков: регулярные рейсы по маршруту Уфа — Пермь подорожают, что может отразиться на ценах товаров и услуг в районах вдоль трассы.

Содержание
  1. Тарифы
  2. Как платить
  3. Кто не платит
  4. О дороге
  5. Бесплатные объезды

Тарифы

Стоимость зависит от типа транспорта:

Легковые автомобили и мотоциклы: 325 ₽.

Микроавтобусы и грузовики с прицепом высотой 2–2,6 м: 456 ₽.

Грузовики и автобусы выше 2,6 м с двумя осями: 586 ₽.

Грузовики и автобусы выше 2,6 м с тремя и более осями: 846 ₽.

Владельцам электронных транспондеров — скидка до 15%.

Как платить

Система работает без шлагбаумов. Датчики на рамках фиксируют госномер и габариты автомобиля, формируют счёт.

Два способа оплаты. С транспондером деньги списываются автоматически с лицевого счёта устройства. Без транспондера — оплата через приложение или сайт оператора в течение пяти дней.

Кто не платит

Освобождены: скорая помощь, полиция, МЧС, школьные автобусы, почтовый транспорт.

О дороге

Участок открыли в декабре 2024 года. Год работал бесплатно — монтировали систему оплаты. Это четырёхполосная магистраль с наружным освещением, двумя мостами, девятью путепроводами и шестью развязками.

Собранные деньги направят на содержание дороги и ремонты. На трассе дежурят аварийные комиссары.

Бесплатные объезды

Два маршрута остаются без платы.

Первый — через сами посёлки: Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново. Второй — через север республики от Старого Байсарово до Дюртюлей.

Похожие записи
0
26.11.2025
Новости

Временным управляющим «Башкиравтодора» назначен Владимир Добрышкин

укладка асфальта
Арбитражный суд Башкирии утвердил Владимира Добрышкина временным управляющим «Башкиравтодора». Специалист из Москвы сменил на посту Олега Рыкуса.
0
24.11.2025
Криминал

Бывшего инженера «Башкиравтодора» осудили на 5 лет

Данир Бурханов получил пять лет колонии за незаконную добычу песчано-гравийной смеси с ущербом природе на 8 млрд рублей.
0
21.11.2025
Экономика

«Башкиравтодор» подаст на банкротство трех должников на фоне процедуры наблюдения

двер грузовика с логотипом башкиравтодора
Находящийся под наблюдением «Башкиравтодор» подает на банкротство трех компаний. Сумма претензий к должникам превышает 150 млн рублей.
0
11.11.2025
Экономика

«Доставил нам головную боль»: Хабиров о спасении «Башкиравтодора»

двер грузовика с логотипом башкиравтодора
Глава Башкирии Радий Хабиров в прямом эфире рассказал о спасении «Башкиравтодора». У компании миллиардные долги, сорванные контракты и попытка рейдерского захвата.
0
24.09.2025
Криминал

Девять лет колонии за хищение 152 миллионов рублей: главу «Башкиравтодора» признали виновным

ильдар юланов
Глава «Башкиравтодора» Ильдар Юланов получил 9 лет колонии за хищение 152 млн на ремонте дорог в Башкирии. Его подельники тоже отправятся за решётку.
-1
21.09.2025
Новости

Хабиров против чертей, заводы под атакой и похороны авторитета: итоги прошедшей недели в Башкирии

Радий Хабиров
Неделя в Башкирии выдалась горячей. Глава республики отбивает госкомпанию от рейдеров, бизнес готовится к сокращениям, а над Салаватом сбили очередной БПЛА.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.