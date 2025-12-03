В Башкирии назвали самые востребованные китайские автомобили с пробегом

По данным специалистов, осенью 2025 года спрос на подержанные автомобили китайских марок в дилерских центрах вырос на 11%. При этом средняя стоимость таких машин снизилась.

Специалисты сервиса «Авито Авто» зафиксировали рост интереса к автомобилям китайских брендов с пробегом в Башкирии, сообщает UfaTime.ru. Осенью 2025 года количество запросов на покупку таких транспортных средств у дилеров увеличилось на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Одновременно с ростом спроса наблюдается коррекция цен. Средняя стоимость подержанного автомобиля китайского производства снизилась на 1,9%, составив 1 миллион 619 тысяч рублей.

Наибольшей популярностью в регионе пользуются бренды Chery, Geely и Haval. Также в число востребованных марок входят Lifan и Changan, которые сохраняют стабильные позиции на вторичном рынке республики.

Среди моделей лидером по темпам роста интереса стал кроссовер Chery Tiggo 7 Pro: спрос на него увеличился в 3,7 раза. Высокую динамику также продемонстрировал Haval Jolion, показатели которого выросли в 2,7 раза. Востребованным остается и Lifan X60, интерес к которому увеличился более чем в два раза.

Аналитики отмечают изменение структуры предложения на авторынке. Доля китайских автомобилей с пробегом в дилерском сегменте достигла 10,7%, что превышает показатели американских (7,3%), французских (6,1%) и чешских (3,2%) марок.

По данным других исследований, опубликованных ранее, Haval Jolion демонстрирует низкие показатели аварийности в регионе. Бренд Changan также отмечается экспертами как один из лидеров по доле автомобилей без зарегистрированных ДТП.

При этом эксперты указывают на высокую скорость потери стоимости китайских автомобилей на вторичном рынке. В сентябре снижение цен на некоторые модели составило от 4 до 11%, что превышает темпы удешевления аналогичных моделей европейского и японского производства.