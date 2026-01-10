В Башкирии из-за тумана закрыли участок трассы Уфа – Оренбург

На трассе Р-240 Уфа – Оренбург с 10:45 закрыт участок 145–170 км (Новая Васильевка — Салават) из‑за тумана. Объезд — через Салават.

В Башкортостане ввели временное ограничение движения для всех транспортных средств на участке трассы Р-240 Уфа — Оренбург. Об этом сообщила Госавтоинспекция республики.

Ограничение действует с 10:45 10 января. Причина — густой туман и ограниченная видимость на дороге.

Запрет введен на отрезке с 145-го по 170-й километр. Участок проходит от населенного пункта Новая Васильевка до города Салават.

Объезд закрытого участка организован через город Салават. Водителей просят учитывать это при планировании маршрута.

Ориентировочное время снятия ограничения — 13:00 10 января. Решение могут скорректировать в зависимости от обстановки.

Ранее в начале января в республике также вводили ограничения на трассах из-за непогоды. В частности, 4–5 января на Р-240 ограничивали движение отдельных категорий транспорта на участке Стерлитамак — Новомурапталово.