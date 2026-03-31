В Башкирии из-за половодья перекрыли мост и два участка дорог

Весеннее половодье продолжает ухудшать дорожную обстановку в Башкирии — затронуты Стерлитамакский, Кармаскалинский и Бижбулякский районы.
31 марта из-за подъёма воды в республике полностью остановили движение через мост на реке Куганак в Стерлитамакском районе. Об ограничениях сообщили в МЧС Башкирии. Одновременно закрыли участок на 3-м километре дороги к селу Новое Барятино.

По данным Госкомитета РБ по ЧС, с 9:30 утра перекрыли также участок трассы Кармаскалы — Адзитарово — Толбазы начиная с 51-го километра в Кармаскалинском районе. Движение по этим направлениям возобновят после спада воды. Водителям рекомендуют заблаговременно прокладывать объездные маршруты.

Днём ранее, 30 марта, закрыли проезд через реку Дема на подъезде к деревне Набережный в Бижбулякском районе.

За сутки, по данным Госкомитета РБ по ЧС от 30 марта, в республике поступило 16 сообщений о половодье, а проезд ограничили в семи районах. Наибольший прирост воды зарегистрировали на реке Уршак у села Камчалытамак Давлекановского района: за сутки уровень поднялся на 226 см и достиг отметки 236 см при пойменном уровне 265 см.

Ранее председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов сообщал о мониторинге четырёх дорог в Абзелиловском, Баймакском, Кугарчинском и Куюргазинском районах, где проезд временно ограничили из-за перелива талых вод. Уровень реки Инзер в Белорецком районе за сутки поднялся на 98 см.

Весеннее половодье в Башкирии началось на 7–14 дней раньше нормы, а специалисты предупреждали о риске подтопления населённых пунктов вблизи горных и степных рек, а также повреждения дорог и мостов. Уровень Белой возле Уфы прогнозировали в диапазоне 640–740 см.

В 2026 году Башкирия выделила 9,2 млрд рублей на развитие дорожной инфраструктуры в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»: планируется отремонтировать более 185 км дорог и 13 мостов. В 2025 году республика привела в порядок свыше 700 км дорог и 1260 погонных метров мостовых сооружений.

