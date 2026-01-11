0
Дороги и транспорт

В Башкирии из-за непогоды ограничено движение на М-5

На федеральной трассе М-5 «Урал» введено временное ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта из-за неблагоприятных погодных условий.
очистка дорог от снега
©УДХ Башкирии

Федеральное управление автодорог «Приуралье» и МЧС по Республике Башкортостан информируют о введении временных ограничений на движение транспорта. Меры приняты в связи с ухудшением погодных условий и необходимостью обеспечения безопасности на дорогах.

С 10:00 11 января 2026 года ограничено движение для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузовых автомобилей на участке федеральной трассы М-5 «Урал». Ограничения действуют на территории республики с 1480-го по 1548-й километр. Легковой транспорт пока может продолжать движение, однако водителям рекомендуется соблюдать повышенную осторожность.

Причиной введения ограничений стали обильный снегопад, метель и сильный ветер, которые привели к снижению видимости и образованию гололедицы. На отдельных участках дороги фиксируются снежные заносы и накат, что существенно осложняет эксплуатацию транспортных средств.

По предварительным данным, ограничения планируется снять в 14:00 по местному времени 11 января. Представители ведомства уточняют, что время открытия движения может быть скорректировано в случае сохранения неблагоприятных метеоусловий.

Аналогичные меры введены и в соседней Челябинской области. ФКУ Упрдор «Южный Урал» сообщило об ограничении движения для большегрузного транспорта на участке М-5 с 1548-го по 1780-й километр. Фактически, движение коммерческого транспорта между регионами на данный момент приостановлено.

Напомним, ранее, 3 и 4 января, из-за сложных погодных условий закрывались участки автодорог М-5 «Урал» и М-7 «Волга». Тогда под действие запрета попал участок в Буздякском и Туймазинском районах (с 1194 по 1364 км).

