В Башкирии из-за метели ограничили проезд грузовиков и автобусов на двух трассах

Управление дорожного хозяйства Башкирии 14 декабря ввело ограничение движения для автобусов и грузовиков на двух региональных трассах. Запрет начал действовать с 10:15 по местному времени из-за снегопада и резкого ухудшения видимости.

Перекрыты участки автодорог Уфа — Инзер — Белорецк с 97-го по 205-й километр в Белорецком районе, а также Буздяк — Чекмагуш — Дюртюли с 8-го по 90-й километр в Буздякском и Чекмагушевском районах. Главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов сообщил о принятых мерах в соцсетях.

На закрытых участках дежурят экипажи ГАИ. Сотрудники контролируют соблюдение ограничений и оказывают помощь водителям. Изначально планировалось восстановить проезд к 14:00, однако сроки зависели от погодных условий.

На одном из участков дороги общего пользования ограничение сняли к 12:30. Госавтоинспекция призвала автомобилистов заранее корректировать маршруты и по возможности отложить поездки до улучшения метеообстановки.

Трасса Уфа — Инзер — Белорецк регулярно перекрывается в зимний период из-за сложного горного рельефа. В октябре 2025 года этот же участок блокировали на отрезке с 67-го по 222-й километр после прихода арктического фронта. В ноябре ледяной дождь и гололедица вынудили власти ввести ограничения сразу на трех направлениях: Уфа — Инзер — Белорецк, Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск и Белорецк — Учалы — Миасс.

8 декабря движение по трассе в Белорецкий район закрывали для всех видов транспорта из-за внезапного снегопада и гололедицы. Тогда запрет сняли в течение нескольких часов.