В Башкирии из-за метели ограничено движение на трассе М-5 «Урал»

С 8:20 утра трасса М-5 «Урал» закрыта для автобусов и грузовиков из-за мощной метели. Участок в 170 км перекрыт, ориентировочно до 14:00. Подробности ограничений и советы ГИБДД.

Утром 2 февраля Федеральное управление автодорог «Приуралье» ограничило движение коммерческого и грузового транспорта на трассе М-5 «Урал». Меры приняли из-за сильного бокового ветра, низовой метели и плохой видимости на дороге.

Участок перекрытия от границы с Самарой до Буздяка

Запрет действует с 08:20 местного времени. Он касается пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси и грузовых автомобилей. Ограничение ввели на участке с 1194-го по 1360-й километр — это отрезок от границы с Самарской областью до села Старые Богады в Буздякском районе.

Дорожные службы планируют открыть движение сегодня в 14:00. Это ориентировочное время: если погода не улучшится, ограничение продлят.

Советы ГИБДД водителям легковых авто

Начальник ГИБДД республики Владимир Севастьянов рекомендует водителям личного транспорта также отказаться от дальних поездок, хотя формально дорога для них открыта. Видимость на трассе минимальная, риск ДТП высокий.

Если непогода застала вас в пути, инспекторы советуют переждать метель на стоянках или объектах придорожного сервиса. Пытаться объехать закрытый участок через соседние регионы бесполезно — аналогичные ограничения для большегрузов и автобусов ввели дорожные службы Татарстана и Оренбургской области.

Аварийность на трассе М-5 в зимний период

Федеральная трасса М-5 «Урал» остается одним из самых сложных участков дорожной сети региона в зимний период. Из-за рельефа местности здесь регулярно возникают снежные заносы и гололедица.

Ранее, в конце января, похожие погодные условия уже приводили к крупным авариям. Тогда на скользкой трассе произошло столкновение с участием микроавтобуса, в результате которого погиб водитель и пострадали пассажиры.