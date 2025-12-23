В Башкирии экипаж автобуса лишили премии за высадку школьника в мороз

Кондуктор и водитель «Башавтотранса» остались без новогодних выплат. Они выгнали 14-летнего подростка из салона в 20-градусный мороз из-за отсутствия денег на карте.

Инцидент в Учалинском районе

Случай произошел вечером 20 декабря на маршруте № 3 «Бурансы — Конечная». У 14-летнего пассажира закончились деньги на транспортной карте, а дозвониться до родителей, чтобы они пополнили счет, он не смог.

Вместо того чтобы разрешить школьнику проехать бесплатно, кондуктор потребовал покинуть салон. По данным погодных сервисов, температура воздуха в районе в тот момент опустилась ниже -20 градусов.

Реакция перевозчика

Мать подростка рассказала о случившемся в соцсетях. Женщина возмутилась неадекватной реакцией сотрудников транспорта, отметив, что обычно следит за балансом карт детей, но в этот раз не успела.

«Башавтотранс» признал вину своих сотрудников и извинился перед семьей. По итогам служебной проверки водителя и кондуктора привлекли к дисциплинарной ответственности: их лишили премии за декабрь 2025 года.

Что говорит закон

Российское законодательство запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей младше 16 лет, которые едут без сопровождения взрослых. Это правило действует, даже если у ребенка нет билета или денег на проезд. За нарушение предусмотрены штрафы:

для водителя — 5 000 рублей;

для должностных лиц — от 20 000 до 30 000 рублей.

Подобные нарушения в Башкирии происходят регулярно. Ранее портал News-Bash.ru сообщал о случае в селе Чесноковка, где водитель высадил 11-летнего ребенка. Тогда сотрудника оштрафовали на 5 тысяч рублей.

Один из самых резонансных случаев произошел в апреле 2023 года. Водитель автобуса Уфа — Ишимбай ночью самовольно изменил маршрут и высадил 12-летнего мальчика в чужом городе. А в мае 2024 года в Уфе ребенка выгнали из автобуса из-за проблем со считыванием карты «Алга» — в ситуацию пришлось вмешиваться руководству региона.