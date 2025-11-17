В Башкирии две деревни оказались отрезаны от мира из-за разбитой дороги

Жители двух деревень в Чишминском районе Башкирии бьют тревогу: из-за превратившейся в месиво дороги и аварийных мостов к ним перестали ходить автобусы. Сельчане, среди которых много пенсионеров, боятся, что в экстренной ситуации к ним не смогут добраться ни скорая помощь, ни пожарные.

Дорожный коллапс местного значения

Проблемный участок протяжённостью около четырёх километров соединяет деревни Новый Усман и Новые Ябалаклы. По словам местных, дорожное полотно окончательно добили грузовики, перевозящие свёклу, а хлипкие переправы угрожают обрушиться в любой момент. В результате перевозчики официально отказались от маршрута, оставив людей без единственного общественного транспорта.

Власти поставлены перед выбором

Ситуация для жителей стала критической, фактически изолировав их от остальной части района. Примечательно, что в Башкирии реакция властей на подобные обращения непредсказуема. С одной стороны, есть успешный пример: в том же Чишминском районе после жалобы на прямой линии с главой республики капитально отремонтировали дорогу к селу Новомихайловка.

С другой стороны, жители Белебеевского и Илишевского районов столкнулись с бездействием. Там компания «Башкиравтодор», несмотря на выигранные контракты и штрафы, так и не приступила к ремонту, что также привело к отмене автобусного сообщения. Какой сценарий ждёт Новый Усман и Новые Ябалаклы, пока неясно.

Ремонт где-то идёт

Стоит отметить, что Чишминский район не обделён дорожными работами полностью. В настоящее время ведётся обновление участка федеральной трассы М5 и ранее была приведена в порядок дорога Языково-Балышлы-Чишмы. Также в рамках местных инициатив проводился тендер на отсыпку дороги в деревне Лентовка.