Дороги и транспорт

В Башкирии 5 января сняли все ограничения движения на дорогах

Главный госавтоинспектор Башкортостана Владимир Севастьянов сообщил об отмене всех временных ограничений на дорогах республики с 9 утра 5 января.
инспектор гаи на дороге
©ГАИ по Башкирии

Власти Башкирии отменили все ограничения движения на автодорогах республики 5 января с 9 утра. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения региона Владимир Севастьянов. Накануне в регионе действовало 33 запрета на проезд по различным участкам трасс из-за неблагоприятных погодных условий.

Ограничения вводились на региональных, межмуниципальных и федеральных автодорогах из-за сильного снегопада, метели и низкой видимости. Запреты коснулись грузового и пассажирского транспорта на десятках участков трасс, включая федеральную М-5 «Урал». По данным МЧС, четвертого января в условиях метели движение было ограничено или прекращено на восьми участках федеральных дорог, 14 региональных и девяти межмуниципальных трассах.

На федеральной трассе М-5 «Урал» были закрыты два ключевых участка: с 0-го по 151-й километр на отрезке Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки, а также с 1194-го по 1364-й километр в Буздякском и Туймазинском районах. Движение было запрещено также на дорогах Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы, Октябрьский — Ермекеево, Кушнареково — Чекмагуш — Бакалы и других региональных трассах.

Для всех видов транспорта полностью перекрыли участок автодороги Дюртюли — Нефтекамск протяженностью 87 километров. Легковые автомобили могли продолжать движение на большинстве участков, однако водителям рекомендовали соблюдать повышенную осторожность и по возможности отложить поездки.

В ночь на понедельник в пункты обогрева, развернутые на сложных участках дорог, обратились 17 человек. Из-за введенных мер безопасности было отменено 25 автобусных рейсов между городами республики. Севастьянов отметил, что принятые меры позволили сохранить стабильную дорожную обстановку на всех сложных участках и предотвратить дорожно-транспортные происшествия с тяжкими последствиями.

Несмотря на снятие ограничений, на многих трассах региона сохраняется снежный накат и гололедица. Водителям рекомендуют выбирать скоростной режим в соответствии с дорожными условиями, соблюдать дистанцию и проверять актуальную информацию о состоянии трасс перед выездом.

Дорожная обстановка в Башкортостане оставалась сложной на протяжении нескольких недель подряд. 21 декабря 2025 года власти перекрыли две трассы из-за метели и гололеда: отрезок Бирск — Тастуба — Сатка протяженностью 170 километров и участок Дюртюли — Нефтекамск длиной 87 километров. 20 декабря дорожные службы открыли проезд по горным участкам трасс Уфа — Белорецк и Стерлитамак — Магнитогорск, которые также закрывали из-за снегопадов.

В середине декабря, 15-16 числа, движение неоднократно останавливали на федеральной трассе М-5 «Урал». Из-за нулевой видимости и штормового ветра там скапливались многокилометровые пробки из грузовиков.

