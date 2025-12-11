0
2 часа
Дороги и транспорт

В аэропорту Уфы задержали рейсы из-за ситуации в Москве

Пресс-служба аэропорта Уфы проинформировала о корректировках в расписании полетов. Причиной изменений стали временные ограничения на прием и отправку воздушных судов в аэропортах московского авиаузла, введенные Росавиацией в целях обеспечения безопасности.
аэропорт уфа с улицы
©youtube.com

Несмотря на то что ограничения в столице были сняты, на восстановление графика полетов по всей стране требуется время. В связи с этим аэропорт Уфы работает над отправкой задержанных рейсов, но пассажирам необходимо учитывать возможные изменения во времени вылета.

Изменения коснулись нескольких утренних рейсов в Москву. Так, вылет UT400 авиакомпании Utair был перенесен с 05:50 на 10:00. Также был перенесен рейс SU1871, а рейс SU1231 отменен.

Корректировки затронули и прибывающие самолеты: задерживается прибытие пяти бортов из Москвы, а рейс SU1230 был отменен. Кроме того, сдвинулось время прибытия самолетов из Нового Уренгоя и Сургута и вылета в Екатеринбург. Пассажирам рекомендуется отслеживать актуальную информацию на онлайн-табло аэропорта.

В последние месяцы в аэропорту Уфы неоднократно вводились временные ограничения на полеты. 14 ноября вводился план «Ковёр» из-за угрозы атаки БПЛА, что привело к задержке более десяти рейсов и уходу нескольких бортов на запасные аэродромы.

В октябре также были зафиксированы массовые сбои в расписании. 15 октября были задержаны восемь вылетающих и пятнадцать прилетающих рейсов. 17 октября небо над Уфой закрывали на два часа, в результате чего четыре самолета были вынуждены совершить посадку в других городах.

Похожие записи
0
11.12.2025
Происшествия

В Уфе сорвался лифт с подростками и повредил трубу с горячей водой

двое подростков
В уфимском Затоне лифт с двумя 15-летними подростками сорвался в шахту и пробил трубу ГВС. Салон начал заполняться паром, детей спасли сотрудники МЧС.
0
10.12.2025
Происшествия

В Уфе 12-летняя ученица выпала из окна школы № 4

помощь пострадавшей
В уфимском Затоне 12-летняя ученица выпала из окна школы № 4. Девочка в реанимации с переломами, предварительная причина — ссора с молодым человеком.
0
08.12.2025
Криминал

Уфимцу дали 5,5 года строгого режима за похищение девушки

похищение девушки
Верховный суд Башкирии ужесточил приговор уфимцу, признанному виновным в похищении девушки, и отправил его в колонию строгого режима.
0
08.12.2025
Происшествия

Стало известно состояние девочки из Уфы, которую из окна выбросил отец

консилиум врачей
Врачи Российской детской клинической больницы сообщили о заметном улучшении состояния трехлетней девочки из Башкирии, которая получила тяжелые травмы после падения из окна в Уфе.
0
04.12.2025
Происшествия

Следователи озвучили предварительную причину падения частного вертолета в Уфе

спасатели на месте падения вертолета
Следствие рассматривает две основные предварительные причины падении частного вертолета в Уфе: техническая неисправность и ошибка пилота. Борт опрокинулся на взлете.
0
04.12.2025
Криминал

В Уфе вынесен приговор мигрантам, истязавшим детей в нелегальном медресе

мужчина в зале суда
Ленинский суд Уфы приговорил двух уроженцев Таджикистана к заключению в колонии строгого режима. Их признали виновными в удержании и истязании детей.
0
04.12.2025
Происшествия

В Уфе водитель «Газели» устроил массовую аварию: ему стало плохо за рулем

авто после дтп
В Уфе на улице 50-летия Октября грузовая «Газель» столкнулась с семью автомобилями. Водителю стало плохо и его увезли в больницу.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.