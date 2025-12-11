В аэропорту Уфы задержали рейсы из-за ситуации в Москве

Пресс-служба аэропорта Уфы проинформировала о корректировках в расписании полетов. Причиной изменений стали временные ограничения на прием и отправку воздушных судов в аэропортах московского авиаузла, введенные Росавиацией в целях обеспечения безопасности.

Несмотря на то что ограничения в столице были сняты, на восстановление графика полетов по всей стране требуется время. В связи с этим аэропорт Уфы работает над отправкой задержанных рейсов, но пассажирам необходимо учитывать возможные изменения во времени вылета.

Изменения коснулись нескольких утренних рейсов в Москву. Так, вылет UT400 авиакомпании Utair был перенесен с 05:50 на 10:00. Также был перенесен рейс SU1871, а рейс SU1231 отменен.

Корректировки затронули и прибывающие самолеты: задерживается прибытие пяти бортов из Москвы, а рейс SU1230 был отменен. Кроме того, сдвинулось время прибытия самолетов из Нового Уренгоя и Сургута и вылета в Екатеринбург. Пассажирам рекомендуется отслеживать актуальную информацию на онлайн-табло аэропорта.

В последние месяцы в аэропорту Уфы неоднократно вводились временные ограничения на полеты. 14 ноября вводился план «Ковёр» из-за угрозы атаки БПЛА, что привело к задержке более десяти рейсов и уходу нескольких бортов на запасные аэродромы.

В октябре также были зафиксированы массовые сбои в расписании. 15 октября были задержаны восемь вылетающих и пятнадцать прилетающих рейсов. 17 октября небо над Уфой закрывали на два часа, в результате чего четыре самолета были вынуждены совершить посадку в других городах.