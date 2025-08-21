Главная » Дороги и транспорт
73

Уфу засыплют «опасным» коктейлем за 25 миллионов рублей

Мэрия Уфы закупает почти 900 тонн реагента с пометкой «умеренно опасный»
расчистка снега
© МКУ УЖХ города Уфы

Чтобы зимой на улицах Уфы было безопаснее ходить и ездить, городские службы закупают 872 тонны противогололедного реагента «Бионорд». На это выделили 25,7 млн рублей. Новая партия должна помочь в борьбе с наледью на дорогах и тротуарах в предстоящие зимы.

«Бионорд» — это гранулы, которые плавят снег и лед даже в сильные морозы до −30 °C. Считается, что он наносит меньше вреда асфальту и экологии, чем традиционная песчано-соляная смесь.

Однако у реагента есть важное условие эффективности: коммунальные службы должны своевременно убирать получившуюся снежную кашу. Если этого не делать, на дорогах образуется грязь, а при похолодании — новая наледь.

Конкурс на поставку уже объявлен. Первые партии начнут поступать на склады коммунальных служб районов города уже этой осенью и зимой. Например, в Демский район 33 тонны привезут до декабря, а в Ленинский — 200 тонн до февраля. Поставки рассчитаны до апреля 2026 года, чтобы обеспечить город реагентом на несколько сезонов.

Смесь относится к третьему классу опасности — «умеренно опасное вещество». Это значит, что он требует осторожного обращения при хранении и использовании. Для горожан и экологии он считается безопасным при правильном применении. Поставлять его будут в герметичных мешках.

благоустройство города ЖКХ реагенты
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

Сейчас читают
Ньюс-Баш
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.