Уфимцы высмеяли хозяина Майбаха за парковочную хитрость

Возмутительный лайфхак от уфимского водителя взорвал городские паблики. Хозяин «Майбаха» стоимостью как чугунный мост решил сберечь копейку, спрятав госномер от камер на платной стоянке.
Такая экономия на спичках вызвала шквал негодования в интернете. Пользователи задаются резонным вопросом: неужели у обладателя авто за 30 миллионов рублей нет денег на оплату парковочного места? Автор поста в соцсети был шокирован подобной мелочностью.
Муниципальные парковки в столице Башкирии заработали в конце июня, разгрузив центр города. Стоимость часа стоянки составляет всего 40 рублей. Эта мера должна была упорядочить хаотичную парковку, но некоторые водители ищут лазейки.
За неуплату предусмотрено наказание в 1500 рублей, а машину могут отправить на штрафстоянку. За первые дни работы системы эвакуаторы увезли более сотни автомобилей. Однако это не останавливает нарушителей, которые прибегают к маскировке номеров.
Местные шутники уже подсчитали, что при такой «экономии» копить на новый «Майбах» пришлось бы три поколения. Чтобы собрать 30 миллионов, нужно простоять на парковке 750 тысяч часов, что эквивалентно 88 годам непрерывной стоянки.
Для справки: по данным мэрии, система платных парковок в Уфе охватывает 1188 машино-мест на девяти центральных улицах. Все средства, полученные от оплаты и штрафов, направляются в городской бюджет.
Закон о штрафах за неоплату парковки был утвержден Госсобранием Башкирии в мае 2025 года. При этом тариф в 40 рублей рассчитывался с учётом среднедушевого дохода населения и стоимости проезда в общественном транспорте.
Вопросы автору:
А что, так можно было — номер закрыть и стой бесплатно?
Это старый трюк, но он нелегален. Если просто не оплатить парковку, штраф в Уфе составит 1500 рублей. А вот за умышленное сокрытие номера наказание куда серьёзнее: по федеральному закону (ст. 12.2 КоАП РФ) это уже штраф 5000 рублей или даже лишение водительских прав на срок до трёх месяцев. Риск явно не стоит 40 сэкономленных рублей.
Почему владелец такой дорогой машины вообще экономит на мелочах?
Психологи считают, что это не всегда связано с жадностью. Для некоторых это своего рода игра — «обмани систему». Другие видят в этом протест против любых обязательных платежей. Ну и, конечно, есть версия, что большие деньги не отменяют мелочности. Возможно, именно такая тотальная экономия и помогла ему накопить на «Майбах».
Как система отслеживает нарушителей, если номер скрыт?
Камеры на парконах, которые ездят по улицам, автоматически считывают номера. Если номер нечитаем, система подаёт сигнал. Тогда к делу может подключиться пеший инспектор, который уберёт помеху и зафиксирует нарушение. В крайнем случае, если владелец долго не появляется, машину могут просто эвакуировать как неопознанную.
Эта история — чисто уфимский эксклюзив?
Вовсе нет. Это федеральный тренд. С тех пор как в Москве и других мегаполисах ввели платные парковки, водители чего только не придумывали: и листья к номеру лепили, и медицинскими масками закрывали, и грязью замазывали. Так что уфимский водитель просто пополнил ряды «парковочных партизан» по всей стране.
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.