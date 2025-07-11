Уфимцы высмеяли хозяина Майбаха за парковочную хитрость

Владелец люксового авто в Уфе решил сэкономить на платной парковке, закрыв номер. В сети подсчитали: копить на такую машину пришлось бы почти 90 лет

Возмутительный лайфхак от уфимского водителя взорвал городские паблики. Хозяин «Майбаха» стоимостью как чугунный мост решил сберечь копейку, спрятав госномер от камер на платной стоянке.

Такая экономия на спичках вызвала шквал негодования в интернете. Пользователи задаются резонным вопросом: неужели у обладателя авто за 30 миллионов рублей нет денег на оплату парковочного места? Автор поста в соцсети был шокирован подобной мелочностью.

Муниципальные парковки в столице Башкирии заработали в конце июня, разгрузив центр города. Стоимость часа стоянки составляет всего 40 рублей. Эта мера должна была упорядочить хаотичную парковку, но некоторые водители ищут лазейки.

За неуплату предусмотрено наказание в 1500 рублей, а машину могут отправить на штрафстоянку. За первые дни работы системы эвакуаторы увезли более сотни автомобилей. Однако это не останавливает нарушителей, которые прибегают к маскировке номеров.

Местные шутники уже подсчитали, что при такой «экономии» копить на новый «Майбах» пришлось бы три поколения. Чтобы собрать 30 миллионов, нужно простоять на парковке 750 тысяч часов, что эквивалентно 88 годам непрерывной стоянки.

Для справки: по данным мэрии, система платных парковок в Уфе охватывает 1188 машино-мест на девяти центральных улицах. Все средства, полученные от оплаты и штрафов, направляются в городской бюджет.

Закон о штрафах за неоплату парковки был утвержден Госсобранием Башкирии в мае 2025 года. При этом тариф в 40 рублей рассчитывался с учётом среднедушевого дохода населения и стоимости проезда в общественном транспорте.